Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 138
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#PROJEKT PANTHEON
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
JEZIV TRENUTAK

VIDEO Mučna snimka: Pad svjetskog prvaka zgrozio je mnoge, ovo je bilo ružno...

Screenshot X
VL
Autor
Stipe Karadžole/Hina
09.05.2026.
u 19:01

Španjolac Jorge Martin na Apriliji pobjednik je sprint utrke Moto GP Svjetskog prvenstva za Veliku nagradu Francuske, a utrku je obilježio težak pad sedmerostrukog svjetskog prvaka Marca Marqueza

Martin je time upisao drugu ovosezonsku pobjedu u sprint utrkama, a ove je subote slavio ispred talijanskih motociklista Francesca Bagnaije i Marca Bezzecchija. U pretposljednjem krugu sprint utrke dogodio se težak incident u kojem je nastradao 33-godišnji Marc Marquez. Preletio je Marquez preko svog motora i žestoko sletio na stazu. Premda se sam podigao vidno je šepao pri izlasku sa staze, a njegova je momčad vrlo brzo objavila da je Marquez doživio prijelom metatarzalne kosti desnog stopala te da mu uskoro slijedi operativni zahvat. Marquez je već na putu prema Madridu gdje će biti obavljena operacija. Snimku pada pogledajte OVDJE.

Na neodređeno vrijeme Marquez je time izgubljen za nastavak sezone Moto GP prvenstva, a to je ujedno samo nastavak niza teških ozljeda koje je imao aktualni svjetski prvak u posljednje vrijeme.

U ukupnom redoslijedu Moto GP prvenstva vodi Bezzecchi sa 108 bodova, dok subotnji pobjednik Martin ima šest bodova manje. Treći je Pedro Acosta sa 72 boda, dok 71 ima četvrti i poretku Fabio Di Giannantonio.

Velika nagrada Francuske na programu je u nedjelju s početkom u 14 sati.
Ključne riječi
MotoGP Marc Marquez

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!