Talijansko 19-godišnje čudo od djeteta u drami ostvarilo treću uzastopnu pobjedu u Formuli 1

Talijan Kimi Antonelli u Mercedesu pobjednik je Velike nagrade Miamija, četvrte utrke Svjetskog prvenstva formule 1. Treća je to pobjeda u nizu za 19-godišnjeg Talijana nakon što je uvodnu utrku sezone dobio njegov momčadski kolega Britanac George Russell.

Bila je to zanimljiva utrka koja je počela i završila dramom. Najbolji iz kvalifikacija Antonelli nije najbolje startao što je iskoristio Charles Leclerc u Ferrariju preuzevši vodstvo. Problema je imao i Max Verstappen u Red Bullu izvrtivši se nakon čega je izgubio čak sedam pozicija, s drugog je pao na deveto mjesto.

U sedmom krugu dogodila su se čak dva udesa zbog kojih je na stazu izašao sigurnosni automobil. Isack Hadjar (Red Bull) je u 14. zavoju zakačio unutarnju stranu ograde, slomio ovjes i udario ravno u suprotni zid. Potom je Liam Lawson (Racing Bulls) u 17. zavoju udario Pierrea Gaslyja (Alpine) prevrnuvši njegov bolid. Vrlo brzo je odustao i Nico Hulkenberg u Audiju.

Utrka je nastavljena u 12. krugu, a već krug kasnije Norris je prestigao Leclerca. Vrlo brzo i Antonelli je napao Leclerca te je uspješno prošao kraj Ferrarija. Mercedes je u nastavku utrke bolje odradio posao na prvim zaustavljanjima i Antonelli se probio na vrh nakon čega je mladi Talijan uspio zadržati vodstvo do kraja utrke.

"Start nije bio tako loš kao jučer, ali sam napravio grešku pokušavajući prestići Charlesa i izgubio sam od Landa. Ali tempo je bio dobar. Ekipa je imala sjajnu strategiju i uspjeli smo to izvesti. Malo ću uživati u ovoj pobjedi, a onda se vratiti na posao," kazao je Antonelli koji je na koncu slavio sa 3.26 sekundi prednosti ispred Norrisa.

"Podijeljenih sam osjećaja. Podbacili smo, nema isprika. Međutim, moram biti sretan, kao tim moramo biti sretni, ali sam razočaran što smo propustili pobjedu. Bilo je teško, morate biti taktični s korištenjem baterije. Mislim da sam odradio dobar posao, a tim je odradio dobar posao cijeli vikend," naglasio je Norris.

Zanimljiva je bila borba za treću poziciju. U posljednjem krugu Piastri je prestigao Leclerca koji se pritom izvrtio i malo oštetio bolid. To su iskoristili i Russell i Verstappen prestigavši ga u posljednjih 200, 300 metara.

"Mislim da smo ovog vikenda pokazali da ako zauzmemo poziciju na stazi, možemo se dobro držati. Definitivno smo napravili korak naprijed, a nadamo se da u Kanadi možemo napraviti još jedan korak naprijed," rekao je Piastri.

Antonelli nakon četiri utrke ima 100 bodova, dok je Russell na 80 bodova. Treći je Leclerc sa 63 boda.

Dodajmo kako je utrka zbog loše vremenske prognoze i rizika od jakih pljuskova i oluja, pomaknuta tri sata ranije. Naime, na Floridi postoji zakon koji zahtijeva prekid sportskih događaja na najmanje 30 minuta kada se pojavi grmljavina u radijusu od 12.7 kilometara.

Sljedeća utrka za Veliku nagradu Kanade vozit će se u Montrealu 24. svibnja.