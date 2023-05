Poznato kada se za Ligu nacija priključuju ključni vatreni. Brozović stiže direktno u Nizozemsku

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić ipak je iznenadio javnost jednim imenom na popisu za završnicu Lige nacija – Vinkovčaninom u dresu njemačkoga bundesligaša Augsburga, 21-godišnjim Dionom Drenom Beljom.

Beljo je nedavno, u kvalifikacijskim akcijama Wales i Turska, kod Dalića bio na pretpozivu, dok je od jučer punopravni A reprezentativac te bi se trebao priključiti pripremama vatrenih 5. lipnja u Rijeci. Prethodno će Beljo odraditi najmanje još jednu utakmicu u dresu Augsburga, u 34. kolu Bundeslige protiv Borussije Mönchengladbach u gostima, a u najgoremu slučaju i još dvije, u eventualnom doigravanju za ostanak u 1. Bundesligi, ako Augsburg završi na 16. mjestu. Uzvratna utakmica doigravanja za ostanak u 1. Bundesligi igra se 5. lipnja, baš na dan okupljanja vatrenih, što Belji (ali ni također ugroženome Sosinu Stuttgartu) nikako ne bi išlo u korist.

Petorica napadača

Zašto je poziv D. D. Belji iznenađenje? Najprije zato što se u odnosu na posljednje akcije A selekcije oporavio Dinamov centarfor Bruno Petković, pa Dalić sada s njim i s Beljom ima petoricu središnjih napadača jer tu su još Marko Livaja, Andrej Kramarić i Petar Musa.

Beljo je iznenađenje i stoga što je on u ovom trenutku standardni i najvažniji napadač mlade reprezentacije, koja 21. lipnja igra prvu utakmicu na Europskom prvenstvu, s Ukrajinom u Bukureštu. Budući da bi Beljo od 5. do 18. lipnja trebao i mogao biti s A vrstom, to bi značilo da ga ne bi bilo na pripremama mlade reprezentacije. I da je onda i njegov nastup na Euru mladih upitan. Kada ga ne bi tamo bilo, bio bi to ipak hendikep za Skočićevu selekciju, budući da je Beljo nastupio u posljednjih šest utakmica mladih vatrenih, dapače, u prijateljskoj utakmici s Englezima u Londonu (2:1 za Hrvatsku) bio je i strijelac iz kaznenog udarca.

Za Belju ipak ima jedna šansa da vidi Euro mladih. Naime, baš 5. lipnja u ponoć, na dan okupljanja vatrenih, istječe rok za prijavu 23 igrača za Ligu nacija, što znači da će se Dalić prije toga datuma morati odreći jednoga igrača sa svoga popisa na kojemu su sada 24 igrača. A Beljo bi, ponavljamo (kao i Sosa) u nekom scenariju mogao 5. lipnja biti sudionik njemačkoga doigravanja za ostanak u Bundesligi.

Ali, tko je uopće novi reprezentativac Dion Drena Beljo? Malo je poznato kako je nekadašnji igrač Cibalije zapravo rođeni Zagrepčanin, igrom slučaja rođen 1. ožujka 2002. godine u Bolnici sestara milosrdnica u Vinogradskoj. Beljo se s tek nekoliko dana s roditeljima preselio u Vinkovce, gdje je odrastao, te karijeru počeo u pomlatku Cibalije. Za svoj klub u tinejdžerskim je danima debitirao u seniorima u tadašnjoj trećoj ligi, kod trenera Petra Tomića. Samo su dvojica Vinkovčana do sada igrala za A reprezentaciju: Ivan Bošnjak ima 14, a Mile Škorić sedam nastupa.

Beljo na Transfermarktu vrijedi 6,5 milijuna eura, a u dresu Augsburga skupio je 17 nastupa ovoga proljeća te postigao tri pogotka u Bundesligi. U uglednom listu Kicker njegova prosječna ocjena ove sezone je 3,97 (najbolja ocjena u Kickeru je 1, najlošija 5).

– Popis pokazuje da vjerujemo provjerenom kadru – uz manje korekcije, to je lista igrača koji su osvojili brončanu medalju na Svjetskom prvenstvu i oni apsolutno zaslužuju naše povjerenje u ovom trenutku. Svjesni smo da na kraju sezone postoji osjetan fizički i psihički zamor, ali pred nama je povijesna prilika osvojiti prvi trofej u povijesti naše reprezentacije te ćemo u ovih tjedan dana priprema pokušati maksimalno osvježiti i pripremiti momčad kako bi završni turnir odigrala na najvišoj mogućoj razini – naglasio je izbornik Zlatko Dalić te dodao:

– Izuzetno poštujemo sve tri reprezentacije koje su pored nas izborile završni turnir, ali vjerujemo u svoju kvalitetu i zajedništvo. Nizozemska će kao domaćin biti vrlo motivirana, ali i mi ćemo imati veliku podršku s tribina što će nam sigurno dati dodatnu snagu. Znamo da nas čeka jako težak posao, ali ne skrivamo da, kada smo već uspjeli doći do ove faze natjecanja, želimo napraviti i ta dva završna koraka i tako još jednom ispisati povijest – poručio je Dalić.

Brozović u Istanbulu

Reprezentativci iz francuske, talijanske i španjolske lige sezone zaključuju 3., odnosno 4. lipnja. U subotu, 3. lipnja, bit će aktivan i Joško Gvardiol u finalu Njemačkoga kupa, s RB Leipzigom protiv Eintrachta iz Frankfurta, dok Brozovića 10. lipnja čeka finale Lige prvaka u Istanbulu. Marcelo će se vatrenima priključiti tek u Rotterdamu.

Hrvatska će u polufinalu Lige nacija odmjeriti snage s Nizozemskom 14. lipnja u Rotterdamu, dok će drugo polufinale između Italije i Španjolske biti odigrano 15. lipnja u Enschedeu. Finale je na rasporedu 18. lipnja u Rotterdamu (20.45), a utakmica za treće mjesto istoga dana u 15 sati u Enschedeu.