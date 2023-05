Nokauter Plazibat: Uz navijače vatrenih bit će kao da se borim u Hrvatskoj

Ne sjećamo se kada je neki vrhunski hrvatski borac, čija će se borba održati u inozemstvu, imao presicu u Hrvatskoj. A upravo je to, kod svojih poslodavaca, isposlovao Antonio Plazibat koji je na sučeljavanje u Zagreb doveo i svog sljedećeg protivnika Nizozemca Tariqa Osara. A bit će to borba, u Rotterdamu, za privremenog prvaka najjače svjetske organizacije kikboksa (Glory), za status obveznog izazivača prvaka Rica Verhoevena.

- Ovo smo organizirali u suradnji s Hrvatskim nogometnim savezom jer tih dana nogometna reprezentacija Hrvatske igra završnicu Lige nacija. I za mene nije moglo ispasti bolje, bit će klao da se borim u Hrvatskoj. Nadam se da ćemo tih dana mi kao mala zemlja ispisati povijest i našu zemlju učiniti ponosnom. Dakako, nadam se i svojoj pobjedi i tome da ću sljedeći dan imati priliku bodriti nogometaše.

A zbog svega toga ovoj je presici nazočio i predsjednik HNS-a Marijan Kustić kojeg smo priupitali hoće li izbornik Dalić dopustiti barem članovima stožera da te subote dođu bodriti Antonija. A među Dalićevim suradnicima ima i strastvenih borilačkih fanova kao što je Mario Mandžukić koji je znao dolaziti na borbe u Zagrebu privanim zrakoplovom.

- Siguran sam da će Zlatko svima omogućiti da dođu na meč jer od nas se očekuje da našem borcu budemo podrška kao i da on bude podrška nama. Kad vidim Antonija s hrvatskom zastavom prođu me trnci i pozivam sve navijače nogometne reprezentacije da dođu podržati i našeg borca.

Zajedno s Plazibatom i Osarom, u Zagreb je stigao i njihov zajednički trener Mike Passenier koji će te večeri - 17. lipnja - biti sukomentator na Gloryjevoj televiziji. Njemu će ovo biti četvrti put da se, s velikim ulogom, međusobno tuku borci koje je on stvorio i koji su, istovremeno, članovi njegova kluba.

- A bit će ovo prvi put da ću ja komentirati takvu borbu pri čemu ne znam što će biti s mojim emocijama. Prijenos bez emocija nije nikome zanimljiv a ja se ne smijem dovesti u situaciju da nekoga favoriziram. Inače, u našem klubu, u Mike Gymu, tako smo podijelili termine da se njih dvojica, Antonio i Tariq, za vrijeme priprema za ovu borbu uopće ne susreću. Kad je jedan u dvorani ujutro drugi je popodne. Osim toga, formirani su i timovi ljudi koji će im biti u uglu.

Osim teškaša koji će se boriti, zvijezda sučeljavanja bio je i legendarni hrvatski borac Mirko Filipović koji je došao u pratnji PFL-ova teškaškog prvaka Ante Delije. Na Plazibatovu molbu Cro Cop je pristao da bude taj koji će, dok borci napeto zure jedan u drugoga, držati pojas koji će pripasti pobjedniku.

- Obojica imamo nokautersku moć i jedan od nas dvojice, on ili ja, bit će iznesen iz ringa - kazao je Osaro isprovociravši ovakvu prognozu od Plazibata:

- Borba će biti gotova u prvoj rundi.

Antonio je potom to pojasnio ovako, na svoj youtuberski način:

- Obojica dolazimo iz kluba čiji borci imaju najveći postotak nokauta na svijetu. Ne želim se odveć preznojavati, boriti se u četvrtoj ili petoj rundi. Ne želim biti izudaran i umoran za "after party". Planiram borbu završiti što je brže moguće. Borit ću se kao i svaki put, ići ću na nokaut. Poznajući Tariqa, i on će u borbu ući s istom idejom.

Je li u tako kratkom roku, a za ovu borbu saznalo se prije nešto više od mjesec dana, bilo moguće pripremiti iznenađenje za drugu stranu s obzirom na to da se kao sparing-partneri jako dobro poznaju?

- Moja strategija će biti "ubiti ili biti ubijen" - kratko će Osaro dok je Plazibat, na tu temu, bio nešto opsežniji.

- Ovo će biti moja najteža borba jer se jako dobro poznamo. On je pripremao mene za moje borbe a ja njega za njegove i jedan drugoga smo činili boljim. Neki borci za borbe pripremaju velike taktike no jednom je jedan pametan trener rekao kada te Mike Tyson prvi put pogodi u glavu više nema taktike. Ja imam jaku desnu ruku a i on i tko prvi pogodi taj će slaviti. Kada ludilo od borbe krene, teško će biti držati se striktne taktike. Puno važnije će biti tko će biti otporniji u preživljavanju.

A u tu borbu s puno većim pritiskom ući će hrvatski borac:

- On nema što izgubiti a ja imam i sav pritisak je na meni. Od mene se očekuje pobjeda i ako bih izgubio našao bih se u dubokoj rupi iz koje bi mi dugo vremena da se izvučem. No, onaj tko se ne može nositi s pritiskom ne treba se ni baviti vrhunskim sportom.

Hoće li prisustvo hrvatskih navijača biti pritisak za tamnoputog Nizozemca nigerijskih korijena? On ne misli tako.

- Za atmosferu će biti dobro da bude što više hrvatskih navijača. S obzirom što je do sada postigao, Antonio je zaslužio takvu potporu. Meni će biti malo čudno jer se borim s klupskim kolegom s kojim sam puno sparirao, pričao o borbama i slično, no što je tu je.

Obojica se žele sučeliti s, navodno ozlijeđenim, prvakom Ricom Verhoevenom. Znajući da zagrebačku presicu prenosi Gloryjeva televizija, njemu je Plazibat, u stilu "trash talka", poručio:

- Umjesto da se sada bori sa mnom, Rico je još na odmoru, možda je na nekoj plaži, možda pjeva karaoke....