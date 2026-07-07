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NOVOG IZBORNIKA ČEKA VRUĆA JESEN

Dalić je dobio rok: Evo do kada se mora izjasniti želi li i dalje voditi vatrene, zna se tko bi ga mogao naslijediti

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Foto: \'Marko Lukunic/PIXSELL\'
Autor
Tomislav Dasović
07.07.2026.
u 08:00

"Ja želim da ti ostaneš izbornik, a odluka je na tebi", otprilike tim riječima se Kustić obratio Daliću, koji u obiteljskom okružju važe važnu odluku

Sudbina HNS-ova izbornika bez ugovora Zlatka Dalića trebala bi biti poznata do sredine ovog tjedna, najkasnije u četvrtak. Tako tvrdi naš izvor iz HNS-a, prenoseći nam želju vrha Saveza: predsjednik Marijan Kustić želi Dalićev ostanak.

Navodno je u tom tonu i protekao njihov razgovor na rastanku nakon povratka iz Kanade: "Ja želim da ti ostaneš izbornik, a odluka je na tebi", otprilike tim riječima se Kustić obratio Daliću, koji se povukao u Varaždin i u obiteljskom okružju važe važnu stratešku odluku.

Važan dodatak je i kako su njih dvojica, predsjednik Saveza i izbornik, bliski prijatelji, pa možda i na tu kartu igra Marijan Kustić. Uglavnom, loptica je sada prebačena Zlatku Daliću i odluka o ostanku/odlasku isključivo je u njegovim rukama. Odluči li se nastaviti voditi hrvatsku reprezentaciju, dobit će ugovor na dvije godine, do Europskog prvenstva 2028. godine.

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Odluči li iz nekog razloga – zasićenja, umora, bolje ponude od HNS-ove – napustiti kormilo vatrenih, Savez će mu zahvaliti na svemu što je ostvario u proteklih devet godina. A to su zadivljujući uspjesi koji će teško ikada biti ponovljeni: dvije svjetske medalje, drugo mjesto u Ligi nacija, pet velikih natjecanja u nizu, reputacija jednog od najvećih svjetskih izbornika 21. stoljeća...

Vodio 65 utakmica

Bude li Dalićeva odluka da napušta reprezentaciju, u njegove zlatne cipele uskočit će Slaven Bilić (57), s kojim je Kustić već u nekoliko navrata razgovarao, prvi izbornik koji bi Hrvatsku trebao voditi dva mandata. Prvi je trajao od 2006. do 2012. godine, uključivao je 65 utakmica na klupi, plasman na Euro 2008. i 2012. godine, uz neuspjeh u kvalifikacijama za SP 2010. – što se posljednjih dana jako potencira po društvenim mrežama.

To baš i nije fer prema Slavenu Biliću, kao da se svjesno i namjerno zaboravlja da je pod njegovim vodstvom Hrvatska dva puta u kvalifikacijama pobijedila Englesku, da je na Euru 2008. u blistavoj izvedbi nokautirala Njemačku, da je ispala od Turske u četvrtfinalu uz neviđenu nesreću, da je na Euru 2012. sjajno odigrala protiv budućeg prvaka Europe, Španjolske, i da je u toj utakmici (u kojoj je poražena 0:1) bila pokradena u režiji njemačkog suca Starka. Bilić nedvojbeno ima reference za izbornika i jedno promašeno veliko natjecanje ne bi trebalo biti mjerilo njegova kredibiliteta; isto se 2000. godine dogodilo i treneru svih trenera Miroslavu Blaževiću.

Tko god bio izbornik, od rujna do studenoga čeka ga – pakao. Po dvije utakmice s Engleskom (3. listopada u Rijeci, 12. studenoga u Londonu) i sa Španjolskom (29. rujna u Sevilli, 6. listopada u Splitu) te još dvije s Češkom (26. rujna u Pragu, 15. studenoga doma) – u Ligi nacija.

Ždrijeb u Belfastu

Plasman na jedno od prva dva mjesta u skupini donosi prolaz u četvrtfinale, treće mjesto doigravanje za ostanak, a četvrto mjesto pad u Ligu B. Hrvatska je, podsjetimo, još od 2018. godine član Lige A, jednom finalist, jednom četvrtfinalist ovog natjecanja, i sve osim ostanka Hrvatske u tom elitnom društvu tretirat će se kao neuspjeh.

Nakon toga ključni datum za Hrvatsku je 6. prosinca, kada će u Belfastu biti obavljen ždrijeb kvalifikacija za Europsko prvenstvo. Nositelji će se određivati prema učinku u Ligi nacija, što još više naglašava značenje jesenskih šest utakmica s Česima, Španjolcima i Englezima.

Kvalifikacije za Europsko prvenstvo u Engleskoj, Republici Irskoj, Walesu i Škotskoj, na kojemu će sudjelovati 24 reprezentacije, odigravat će se između ožujka i studenog 2027. godine, uz doigravanje u ožujku 2028. godine. Bit će ovo prvi ciklus vatrenih bez Modrića još od 2006. godine. Novi kapetan bit će Ivan Perišić.

Ključne riječi
Slaven Bilić hrvatska nogometna reprezentacija rok Zlatko Dalić

Komentara 2

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ZO
Zonasumraka4
08:31 07.07.2026.

Mediji vec smijenili Modrica i Dalica, nadam se da nece bit po željama medija kojima je najveci motiv da nestane nacionalni naboj, a sa Bilicem im je to idealna šansa....

SI
Sivooki
08:27 07.07.2026.

Slaven Bilić izbornik, Milanović predsjednik vlade, Josipović PRH....kud ćeš bolje????!!!

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Ivanković za VL

Bilo bi smiješno da nakon svega netko kaže: 'Dosta je bilo Dalića.' Koliko znam, ima 4-5 ponuda

– Moj je dojam iznimno pozitivan. Ova utakmica s Portugalom pokazala je sav naš potencijal, dala nam je puno elemenata za optimizam da ćemo zadržati reprezentaciju koja će biti kompetitivna sa svima. I svaka čast izborniku Daliću koji je napravio laganu smjenu generacija koja se nije odrazila na rezultat. Sjetimo se promjena 2002. godine, tada nismo sličili ni na što

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