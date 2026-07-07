Dalić je dobio rok: Evo do kada se mora izjasniti želi li i dalje voditi vatrene, zna se tko bi ga mogao naslijediti

Sudbina HNS-ova izbornika bez ugovora Zlatka Dalića trebala bi biti poznata do sredine ovog tjedna, najkasnije u četvrtak. Tako tvrdi naš izvor iz HNS-a, prenoseći nam želju vrha Saveza: predsjednik Marijan Kustić želi Dalićev ostanak.

Navodno je u tom tonu i protekao njihov razgovor na rastanku nakon povratka iz Kanade: "Ja želim da ti ostaneš izbornik, a odluka je na tebi", otprilike tim riječima se Kustić obratio Daliću, koji se povukao u Varaždin i u obiteljskom okružju važe važnu stratešku odluku.

Važan dodatak je i kako su njih dvojica, predsjednik Saveza i izbornik, bliski prijatelji, pa možda i na tu kartu igra Marijan Kustić. Uglavnom, loptica je sada prebačena Zlatku Daliću i odluka o ostanku/odlasku isključivo je u njegovim rukama. Odluči li se nastaviti voditi hrvatsku reprezentaciju, dobit će ugovor na dvije godine, do Europskog prvenstva 2028. godine.

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Odluči li iz nekog razloga – zasićenja, umora, bolje ponude od HNS-ove – napustiti kormilo vatrenih, Savez će mu zahvaliti na svemu što je ostvario u proteklih devet godina. A to su zadivljujući uspjesi koji će teško ikada biti ponovljeni: dvije svjetske medalje, drugo mjesto u Ligi nacija, pet velikih natjecanja u nizu, reputacija jednog od najvećih svjetskih izbornika 21. stoljeća...

Vodio 65 utakmica

Bude li Dalićeva odluka da napušta reprezentaciju, u njegove zlatne cipele uskočit će Slaven Bilić (57), s kojim je Kustić već u nekoliko navrata razgovarao, prvi izbornik koji bi Hrvatsku trebao voditi dva mandata. Prvi je trajao od 2006. do 2012. godine, uključivao je 65 utakmica na klupi, plasman na Euro 2008. i 2012. godine, uz neuspjeh u kvalifikacijama za SP 2010. – što se posljednjih dana jako potencira po društvenim mrežama.

To baš i nije fer prema Slavenu Biliću, kao da se svjesno i namjerno zaboravlja da je pod njegovim vodstvom Hrvatska dva puta u kvalifikacijama pobijedila Englesku, da je na Euru 2008. u blistavoj izvedbi nokautirala Njemačku, da je ispala od Turske u četvrtfinalu uz neviđenu nesreću, da je na Euru 2012. sjajno odigrala protiv budućeg prvaka Europe, Španjolske, i da je u toj utakmici (u kojoj je poražena 0:1) bila pokradena u režiji njemačkog suca Starka. Bilić nedvojbeno ima reference za izbornika i jedno promašeno veliko natjecanje ne bi trebalo biti mjerilo njegova kredibiliteta; isto se 2000. godine dogodilo i treneru svih trenera Miroslavu Blaževiću.

Tko god bio izbornik, od rujna do studenoga čeka ga – pakao. Po dvije utakmice s Engleskom (3. listopada u Rijeci, 12. studenoga u Londonu) i sa Španjolskom (29. rujna u Sevilli, 6. listopada u Splitu) te još dvije s Češkom (26. rujna u Pragu, 15. studenoga doma) – u Ligi nacija.

Ždrijeb u Belfastu

Plasman na jedno od prva dva mjesta u skupini donosi prolaz u četvrtfinale, treće mjesto doigravanje za ostanak, a četvrto mjesto pad u Ligu B. Hrvatska je, podsjetimo, još od 2018. godine član Lige A, jednom finalist, jednom četvrtfinalist ovog natjecanja, i sve osim ostanka Hrvatske u tom elitnom društvu tretirat će se kao neuspjeh.

Nakon toga ključni datum za Hrvatsku je 6. prosinca, kada će u Belfastu biti obavljen ždrijeb kvalifikacija za Europsko prvenstvo. Nositelji će se određivati prema učinku u Ligi nacija, što još više naglašava značenje jesenskih šest utakmica s Česima, Španjolcima i Englezima.

Kvalifikacije za Europsko prvenstvo u Engleskoj, Republici Irskoj, Walesu i Škotskoj, na kojemu će sudjelovati 24 reprezentacije, odigravat će se između ožujka i studenog 2027. godine, uz doigravanje u ožujku 2028. godine. Bit će ovo prvi ciklus vatrenih bez Modrića još od 2006. godine. Novi kapetan bit će Ivan Perišić.