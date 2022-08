Poznati Hrvat preselio u Srbiju: Nema nikakvih neugodnosti, sve je super

Bivši napadač Hajduka Ante Vukušić (31) zabio je proteklog vikenda hat-trick u 8. kolu srpske Superlige za svoju Kolubaru iz Lazarevca. Za manje od dvadeset minuta igre Vukušić je sam srušio Čukarički.

Iako su gosti poveli s 1:0 u 27. minuti dvoboja, sinjski napadač je ubacio u brzinu više i naplatio pogreške gostujuće obrane. Prvi je pogodak zabio u 29. minuti, drugi u 37., a hat-trick je zaokružio golom u trećoj minuti sudačke nadoknade prvog poluvremena. Vukušić je na terenu bio do 72. minute, a uz hat-trick upisao se i u sučevu bilježnicu sa žutim kartonom.

- Doveli su me od prvog dana kao zvijezdu, da rješavam utakmice. U prvom kolu mi je poništen gol koji je bio na granici. Onda sam se ozlijedio, istegnuće lože, propustio dvije utakmice. Bio sam malo nervozan s obzirom da sam prošao dobre pripreme. Hvala Bogu i Isusu, sada sam miran. Drago mi je zbog svih ljudi u klubu - rekao je Vukušić za Dalmatinski portal te dodao:

- Svima je drago, od suigrača, trenera, predsjednika općine. Svi žive za ovaj mali grad. Posebno me veseli što je suigračima drago. Dobra smo klapa i ja sam ovdje zadovoljan. Jutros sam bio na kavi. Dosta ljudi mi je čestitalo. Osjećam se ugodno. Daj Bože zdravlja i bit će sve super.

Kako mu je u Srbiji?

- Kada sam dolazio, nisam znao što očekivati. Ali, sve je super, nemam nikakvih neugodnosti. Upoznao sam ljude iz Hrvatske, jednog iz Zadra, jednog koji je živio u Makarskoj. Ljubazni su, ako treba što pomoći svi su na raspolaganju. Miran sam, odradim trening, ručamo skupa. Kada sam kući, pratim utakmice, malo HNL.

Kakav je nogomet u Srbiji?

- Igrao sam HNL, Sloveniju, Bih. Poslije HNL-a najteža liga. Ima dobrih mladih igrača. Uz četiri-pet većih klubova, i u ostalim klubovima ima po nekoliko dobrih igrača, mladih i iskusnih. Da je liga manja, bila bi još kvalitetnija - rekao je Vukušić, nekadašnji veliki talent hrvatskog nogometa.

"Sinjski dijamant" je prokomentirao Hajduk.

- Gledao sam utakmice protiv Villarreala. Žao mi je što je Hajduk ispao iz Europe, ali možda im je to bolje. Dinamo igra Ligu prvaka, to je dobro za Hajduk. Dinamo ima roster od 25 igrača, ali teško je to uvijek mijenjati. Hajduku je to velika šansa. Ove sezone će biti najbliže onom što svi žele - zaključio je Vukušić.

>> VIDEO: U prometnoj nesreći smrtno stradao otac Marka Livaje