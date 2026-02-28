Naši Portali
ZAVRŠILO 1:1

Bournemouth i Sunderland podijelili bodove u prvoj utakmici subotnjeg programa

Premier League - Manchester United v AFC Bournemouth
Phil Noble/REUTERS
VL
Autor
Hina
28.02.2026.
u 15:35

Bournemouth je osmi sa 39 bodova, dok je Sunderland 11. sa 37.

U prvom subotnjem dvoboju 28. kola engleskog nogometnog prvenstva Bournemouth i Sunderland su igrali 1-1. Mayenda (18) je doveo goste u vodstvo, a poravnao je Evanilson (64).

Bournemouth je osmi sa 39 bodova, dok je Sunderland 11. sa 37.

Vodi Arsenal sa 61 bodom, pet manje uz utakmicu manje ima drugi Manchester City.
