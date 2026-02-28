Bournemouth i Sunderland podijelili bodove u prvoj utakmici subotnjeg programa

U prvom subotnjem dvoboju 28. kola engleskog nogometnog prvenstva Bournemouth i Sunderland su igrali 1-1. Mayenda (18) je doveo goste u vodstvo, a poravnao je Evanilson (64).
Bournemouth je osmi sa 39 bodova, dok je Sunderland 11. sa 37.
Vodi Arsenal sa 61 bodom, pet manje uz utakmicu manje ima drugi Manchester City.
ZABLISTALE
FOTO Poznati okupirali špicu: Elegantna izdanja ovih poznatih Hrvatica privukla su poglede
CIJENA JE PRAVA SITNICA
FOTO Prodaje se kuća na brijegu s pogledom koji oduzima dah: Pogledajte ovu priliku u Brdovcu
EVERGREEN DELICIJA