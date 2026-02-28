Naši Portali
Poslušaj
PREGOVORI U ZAVRŠNOJ FAZI

Nekadašnji engleski talent Lingard na putu prema Corinthiansu

Jesse Lingard
Reuters/Pixsell
VL
Autor
Hina
28.02.2026.
u 15:37

Pregovori dvije strane su u završnoj fazi, a Lingard bi trebao potpisao jednogodišnji ugovor. Posljednji klub u kojem je Lingard igrao bio je južnokorejski Seoul, tijekom 2024. i 2025. godine.

Prema informacijama brazilskih medija uskoro će postati služben dolazak 33-godišnjeg engleskog nogometaša Jessea Lingarda u ugledni brazilski klub Corinthians.

Pregovori dvije strane su u završnoj fazi, a Lingard bi trebao potpisao jednogodišnji ugovor. Posljednji klub u kojem je Lingard igrao bio je južnokorejski Seoul, tijekom 2024. i 2025. godine.

Na početku profesionalne karijere Lingard je bio velika nada Manchester Uniteda, ali vremenom je njegova zvijezda izblijedjela, a karijera mu se razvodnila kroz igranje na posudbama u Leicesteru, Birminghamu, Brightonu, Derby Countyju i West Hamu. Prije odlaska u Južnu Koreju još je nosio dres Nottingham Foresta tijekom 2022. i 2023. godine.

U karijeri je Lingard skupio 32 nastupa za englesku reprezentaciju, a pritom je postigao šest pogodaka u nacionalnom dresu.
Ključne riječi
Corinthians Jesse Lingard

