Engleski velikani žele Niku Kovača, Nijemci otkrivaju što on misli o tome

Hrvatski trener i naš bivši izbornik Niko Kovač našao se pod povećalom javnosti jer Borussia pod njegovim vodstvom nije ostvarila ciljeve u dva natjecanja. Osim ispadanja iz Lige prvaka, momčad je rano završila i nastup u DFB-Pokalu, već u osmini finala.

Ipak, unatoč sportskim neuspjesima, Kovač uživa povjerenje klupske uprave. Njemački mediji navode da uprava s njim želi raditi dugoročno, barem do isteka ugovora 2027. godine. No istodobno upozoravaju kako u Dortmundu moraju biti oprezni jer interes iz Premier lige nije zanemariv.

Prema pisanju njemačkog portala ran.de koji se poziva na Bild, čak tri velika engleska kluba, Tottenham, Manchester United i Chelsea, tijekom sezone pratili su Kovačev rad. Navodi se kako su u Engleskoj impresionirani njegovom disciplinom, taktičkom organizacijom i iskustvom rada u velikim sustavima.

Njemački mediji pišu i da je Kovač bio u užem krugu kandidata za klupu Manchester Uniteda, dok se Tottenham i Chelsea spominju kao klubovi koji traže stabilno i dugoročno rješenje na klupi.

I sam Kovač, prema istim izvorima, nije zatvorio vrata mogućem odlasku u Premier ligu u budućnosti. Iako je trenutačno potpuno fokusiran na projekt u Dortmundu, jasno je da interes s Otoka dodatno podiže njegovu tržišnu vrijednost i pregovaračku poziciju.