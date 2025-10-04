Poznata Hrvatica je žena koja ima simbol snage: 'Jedna je od najsjajnijih zvijezda u Europi'

Maja Poljak, legendarna hrvatska kapetanica odbojkaške reprezentacije, u 42. godini doživjela je nedavno ogromnu čast – u rujnu je dobila priznanje za životno djelo. Tek što je praktički okončala karijeru, to je doista rijedak slučaj u svijetu. Nagradu joj je dodijelio BSAFF – Budva Sports & Arts Film Festival, kao izraz zahvalnosti za sve što je učinila kao sportašica, liderica i uzor novim generacijama. U obrazloženju priznanja navodi se da je "Maja Poljak legendarna odbojkaška srednja blokerica, višestruka europska prvakinja, proglašavana najboljom na svijetu na svojoj poziciji, a danas uspješna sportska liderica i istaknuta osoba u upravljanju sportom". Maja je na dodjeli nagrade u Budvi predstavljena "kao jedna od najsjajnijih zvijezda europske i svjetske odbojke te žena čije je ime simbol snage, predanosti i vrhunskog sportskog dostojanstva". Na kraju obrazloženja nagrade navodi se kako Maja "danas svoju stručnost prenosi kao zaposlenica Hrvatskog olimpijskog odbora, u kojem se bavi međunarodnom suradnjom i EU projektima – i dalje s istim žarom, vizijom i posvećenošću".

Naravno, u BSAFF-u su se osvrnuli i na njezinu impresivnu karijeru, od 1995. godine u zagrebačkoj Mladosti do posljednjeg kluba, moskovskog Dinama, 2018. godine. U 23 godine Maja je promijenila tek sedam klubova u četiri zemlje: Hrvatska (Mladost), Italija (Vicenza i Bergamo), Turska (Ankara te istanbulski giganti Eczacibasi i Vakifbank) i Rusija (Dinamo Moskva). U svakoj je osvojila naslov državnih prvakinja. Od 18 individualnih nagrada, čak sedam puta proglašavana je najboljom blokericom CEV Lige prvakinja te dvaput FIVB Svjetskog klupskog prvenstva. Ima četiri naslova klupskih prvakinja Europe s tri različita kluba te jedno osvojeno svjetsko klupsko prvenstvo. Naša olimpijka iz Sydneya osvojila je i srebrnu medalju za Hrvatsku na Europskom prvenstvu 1999. godine, kada je imala samo 16 godina, te broncu na Mediteranskim igrama deset godina kasnije.

Desetak godina Maja je bila kapetanica hrvatske reprezentacije, a izabrana je i u CEV-ovu ekipu desetljeća.

Paralelno sa sjajnom internacionalnom karijerom, Maja je završila studij na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, a nakon profesionalne karijere radila je u Europskoj odbojkaškoj konfederaciji CEV na poslovima sportskog menadžmenta. Najprije kao koordinatorica za vrhunska natjecanja, a ubrzo je postala i prva žena na poziciji voditeljice Odjela za događanja. Tijekom rada u CEV-u vodila je organizaciju četiri Europska prvenstva te nekoliko finala Lige prvaka i Europskih prvenstava u odbojci na pijesku, uvodeći brojne inovacije koje su podigle standard organizacije odbojkaških događanja u Europi.

Maja se 2022. godine vratila u Hrvatsku, u Hrvatski olimpijski odbor, gdje prati međunarodnu suradnju i koordinira projekte financirane iz EU fondova. Profesionalac do srži, ni tu nije stala – prije dvije godine završila je Executive Master in Sport Organisation Management (MEMOS), dodatno se tako osnaživši za doprinos razvoju i upravljanju sportom na svim razinama.

Uvijek skromna, Maja je nakon dodjele nagrade bila iskreno iznenađena, rekavši kratko:

- tvarno me iznenadila ova nagrada, ugodno naravno. Velika mi je čast bila primiti takvu vrstu priznanja, koja me ujedno potaknula da se zamislim što sam sve postigla do sada. Jer u svakodnevnom životu smo u svojevrsnoj 'mašini' i ne osvrćemo se na ono što je prošlo. Stoga sam jako ponosna i motivirana zbog nagrade i nastojat ću se i dalje truditi te opravdati ukazano povjerenje. Posebno mi je drago bilo vidjeti moje roditelje na dodjeli nagrade u Budvi i njihov ponos. Oni su bili sudionici svih mojih važnijih događaja u karijeri i uvijek se veselimo našim zajedničkim uspjesima - zaključila je Maja.