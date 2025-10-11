Srbijanski mediji luduju nakon poraza od Albanije, pogledajte žestoku paljbu i što sve pišu

Nogometna reprezentacija Albanije u velikom je derbiju u Leskovcu svladala Srbiju s 1:0 u susretu kvalifikacija skupine K za Svjetsko prvenstvo. Ključni trenutak utakmice dogodio se u sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena. Manaj je dočekao odbijenu loptu i sjajnim je udarcem zakucao u mrežu. Uslijedila je proslava na kojoj su Albanci pokazivali simbol dvoglavog orla na što je publika u Leskovcu odgovorila uvredama.

Srbijanski mediji oštri su u kritici svoje reprezentacije, a prvi je na udaru izbornik Dragan Stojković kojega pozivaju da odstupi.

Kurir piše da je "Srbija doživjela jedan od najtežih poraza u povijesti", uz poziv Piksiju da odstupi. "Albanija je slavila u Leskovcu i izbacila Orlove s Mundijala", navodi list.

Blic utakmicu opisuje kao "tragediju i kraj Piksijeve ideje". Ističe da su "snove o Mundijalu ugasili Albanci", a tekst prate i snimke s tribina na kojima se čuju zvižduci i negodovanje navijača.

Mondo piše da je "Albanija šokirala Srbiju" te naglašava da je stadionom odjekivalo "Piksi odlazi". Dodaju kako agonija reprezentacije traje i da je Svjetsko prvenstvo "sve dalje".

Informer koristi još oštriji ton. "Bruka i sramota! Orlovima šamar usred Leskovca", stoji u naslovu. Opisuju poraz kao potpunu blamažu, uz poruku da su i navijači jasno poručili izborniku da ode.

B92 naslovom "Debakl Srbije u Leskovcu – jasna poruka s tribina za Piksija" sažima opći dojam: nezadovoljstvo i gubitak povjerenja u stručni stožer.

RTS navodi da "Srbija izgubila kada nije smjela i kada joj je odgovarao i bod". Dodaju kako se reprezentacija sada "nalazi miljama daleko od plasmana na Mundijal".