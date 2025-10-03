Naši Portali
IZAŠLA SNIMKA

Poslušajte kako je srpski komentator kojeg svi znaju protresao regiju zbog Dinama: Ovo je neviđeno

Bačka Topola: Susret Maccabi Tel-Aviva i Dinama u 2. kolu Europske lige
Foto: Slobodan Sandic/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
03.10.2025.
u 08:24

Zanimljiva je bila reakcija srpskog komentatora s Arena Sporta. Svojim pristupom i komentiranjem Dinamove pobjede u Bačke Topole protiv Maccabi Tel Aviva, osvojio je navijače iz regije.

Nogometaši Dinama ostvarili su pobjedu i u 2. kolu Europske lige svladavši Maccabi Tel Aviv sa 3-1 u utakmici odigranoj u Bačkoj Topoli, gdje izraelska momčad igra domaće utakmice zbog ratnih operacija u njihovoj zemlji. Izraelski prvak je poveo u 14. minuti golom Sayda Abu Farhija, no Dinamo je u nastavku susreta okrenuo rezultat golovima Matea Lisice (16) i Dejana Ljubičića (19, 72).

Dinamo je nakon dva kola sa šest bodova i gol-razlikom 6-2 vodeća momčad Europske lige. Nogometaši Dinama nastavljaju nizati pobjede. Nakon slavlja na Poljudu protiv Hajduka (2-0) i maksimirskih pobjeda protiv Fenerbahčea (3-1) i Slaven Belupa (4-1), "Modri" su na gostovanju u Bačkoj Topoli porazili izraelski Maccabi Tel Aviv sa 3-1 i nakon dva kola imaju maksimalnih šest bodova u Europskoj ligi.

Zanimljiva je bila reakcija srpskog komentatora s Arena Sporta. Svojim pristupom i komentiranjem Dinamove pobjede u Bačke Topole protiv Maccabi Tel Aviva, osvojio je navijače iz regije. 

Audiosnimku srpskog komentatora na golove iz Bačke Topole poslušajte OVDJE. Ispod objave na Tik Toku neki su ga neki korisnici pohvalili zbog profesionalnog i dobro odrađenog posla.

- Srbin sam i navijao sam za Dinamo - glasio je jedan komentar. 

Inače, Dinamo će i u 3. kolu Europske lige igrati u gostima, a suparnik će mu biti švedski Malmö, koji je doživio dva poraza i na zadnjem je mjestu na ljestvici. Taj je dvoboj na rasporedu za tri tjedna, 23. listopada od 21 sat. 

Slovački navijači u dvorani vikali "Cibona Zagreb"
AS
Asirijac
08:40 03.10.2025.

Dje je video!??

Avatar Looney®Tunes
Looney®Tunes
08:53 03.10.2025.

Je "ubio" se od sreće . Na dajte molim vas, čime vi "gradite jugoslaviju" ahahahaha 🤣 N e v e r m o r e!

