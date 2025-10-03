Naši Portali
MARIO TOKIĆ ZA VL:

Bivši dinamovac i vatreni o uvjetima u Srbiji: Nije ugodno igrati u takvoj atmosferi, nema nikakvog osjećaja

Autor
Edi Džindo
03.10.2025.
u 06:30

Veliku, važnu, ali i poprilično rutinsku pobjedu Dinama prokomentirali smo s bivšim stoperom Dinama, Rijeke i vatrenih Marijem Tokićem

Veliku, važnu, ali i poprilično rutinsku pobjedu Dinama u Bačkoj Topoli protiv izraelskog Maccabi Tel Aviva (3:1) u sklopu drugog kola Europske lige prokomentirali smo s bivšim stoperom Dinama, Rijeke i hrvatske reprezentacije Marijem Tokićem.

- Popravio mi je Dinamo raspoloženje nakon utakmice Rijeke. Rekao bih jednu stvar. Dinamo ove godine izgleda kao jedna jako moderna ekipa u kojoj, kad pogledamo, nema nijedne ekstra zvijezde, ali igraju toliko jedan za drugog, pomažu jedan drugom, žrtvuju se jedan za drugog, i onda iz minute u minutu ta ekipa raste. Sad kad pogledamo na njihove utakmice, u gotovo svakoj su pobjeđivali s lakoćom, iako nisu u svakoj briljirali. To mogu samo ekipe koje imaju jako puno kvalitete i koje igraju jedan za drugoga. Zato Dinamo izgleda kao da s lakoćom pobjeđuje Fenerbahče i Maccabi - započeo je Tokić.

Mario Tokić Dinamo

KOMENTAR SUSRETA

Dinamo u čudnim okolnostima u Srbiji dobio nešto veliko. A Ljubičić zabio dva gola, ali nije pravi heroj pobjede

Svaka čast treneru Mariju Kovačeviću koji je u ruke dobio potpuno novu momčad, igrači su se upoznavali u hodu, ali i očito su dobro radili, te upijali trenerove zahtjeve. I taj Dinamo nije ni u najmanjoj mjeri izgledao kao momčad koja se tijekom ljeta okupljala, izgledali su prije kao momčad koja je već jako dugo zajedno i dobro uigrana.

