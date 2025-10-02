Ovako izgleda Dinamov raspored u Europskoj ligi: Plavi idu prema ostvarenju povijesnog uspjeha

Nogometaši Dinama sjajno su krenuli u novu sezonu Europske lige. Nakon dva kola imaju dvije pobjede, čest bodova, gol-razliku 6:2 i trenutačno zauzimaju vodeću poziciju u ligi. Bilo je mnogo skeptika uoči početka sezone jer Dinamo je promijenio gotovo cijelu momčad, na ruku im je išlo što nakon dugo godina nisu igrali kvalifikacije u Europi, ali svejedno je trebalo sve to uigrati. Plavi su dobro krenuli i u prvenstvo, izuzev susreta protiv Gorice, dobro plovi maksimirski brod, pogotovo u derbijima u kojima su u gostima s istim rezultatom od 2:0 pobijedili Osijek, Rijeku i Hajduk. Međutim, nekima ni to nije bio dovoljan pokazatelj, željeli su vidjeti kako će se Dinamo nositi u Europi. A tamo igra - sjajno.

U prvom kolu na Maksimiru je pobijeđen Fener, sada i Maccabi , koji je ozbiljna momčad. Pokazao je to i izbacivši kijevski Dinamo u kvalifikacijama, kao i gostujućim remijem na iznimno vrućem gostovanju protiv PAOK-a. Pokazali su Izraelci to i protiv Dinama, da znaju igrati, ali plavi su ih svejedno rutinski pobijedili. Ovaj Dinamo ima glavu i rep, zna što želi, tako se i postavlja na travnjaku. Posjed lopte često prepuste protivniku, ali kad imaju loptu, znaju linije kretanja i što je još bitnije - ubitačni su u realizaciji.

Kovačeviću treba odati priznanje, dobro je to složio, a uz to je i iznimno odmjeren u izjavama, nije euforičan, ne želi poletjeti i uvijek kaže: može to još i bolje. Svaka čast na toj poniznosti i skromnosti, tako to rade šampioni.

Sad slijedi dvoboj u HNL-u s Lokomotivom, a nakon toga reprezentativna stanka. S obzirom na to da izbornik Dalić nije pozvao nikoga iz Dinama, a uzevši u obzir da općenito u redovima plavih nema previše reprezentativaca, Kovačević će imati puno igrača na raspolaganju i može dodatno pripremiti momčad za nadolazeće izazove.

Što se Europske lige tiče, plavima slijedi daleko gostovanje u Švedsku gdje će ih 23. listopada ugostiti Malmö. Situacija je trenutačno idilična, pogled s vrha je lijep, ali tu razinu sada treba zadržati. Superračunala su već izračunala da Dinamo ima jako velike šanse da "prezimi" još jednom u Europi, ali cilj svih u Maksimiru treba biti da se bude među prvih osam, što bi značio izravan ulazak u osminu finala.



3. kolo, 23. listopada, 21:00: Malmö - Dinamo

4. kolo, 6. studenog, 18:45: Dinamo - Celta

5. kolo, 27. studenog, 18:45: Lille - Dinamo

6. kolo, 11. prosinca, 18:45: Dinamo - Betis

7. kolo, 22. siječnja, 21:00: Dinamo - FCSB

8. kolo, 29. siječnja, 21:00: Midtjylland - Dinamo