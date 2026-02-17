Naši Portali
O OVOME ĆE SE PRIČATI

VIDEO Kaos na Ligi prvaka: Utakmica prekinuta zbog rasizma, sudac pokazao i poseban znak

REUTERS/Rodrigo Antunes
Autor
Patrik Mršnik
17.02.2026.
u 22:38

Prva utakmica doigravanja Lige prvaka između Benfice i Reala prekinuta je nakon gola Viniciusa Juniora. Brazilac je prijavio rasističko vrijeđanje, a sudac je primijenio UEFA-in protokol i zaustavio igru na deset minuta

Utakmica visokih tenzija između Benfice i Real Madrida na lisabonskom Estádio da Luzu pretvorila se u potpuni kaos početkom drugog poluvremena. Nakon što je Vinicius Junior majstorskim pogotkom doveo Real u vodstvo od 1:0, umjesto slavlja nogometa, uslijedile su ružne scene. Sve je eskaliralo nakon njegove proslave ispred domaćih navijača, zbog čega je zaradio žuti karton. No, pravi problemi nastali su kada je Vinicius bijesno reagirao na nešto što mu je, tvrdi, dobacio igrač Benfice Gianluca Prestianni, optuživši ga za rasizam.

Glavni sudac, Francuz François Letexier, odmah je prepoznao ozbiljnost situacije i aktivirao strogi UEFA-in antirasistički protokol. Napravio je potez koji se rijetko viđa, podigavši ruke i prekriživši ih ispred prsa u znak slova "X". Taj službeni signal označava privremeni prekid utakmice zbog diskriminacije, a cijeli stadion je utihnuo, svjestan težine optužbi i poteza suca koji je bio u prvom planu.

TRENUTAK PREKIDA UTAKMICE POGLEDAJTE OVDJE

Uslijedila je desetominutna pauza ispunjena kaosom i naguravanjem igrača. Vidno potreseni Vinicius povukao se na klupu, gdje je sjedio sam dok ga je tješilo osoblje Reala. U smirivanje situacije uključio se i trener Benfice Jose Mourinho. Bivši sudac Mark Clattenburg objasnio je kako je sudac ispravno postupio: "Jednom kada igrač prijavi rasistički komentar, sudac mora slijediti protokol i prijaviti slučaj. UEFA će potom provesti istragu".

Nakon prekida, tijekom kojeg je član stožera Benfice isključen, utakmica je nastavljena. Vinicius se vratio u igru, no do kraja susreta bio je na meti glasnih zvižduka s tribina svaki put kada bi primio loptu. Cijeli incident bacio je mračnu sjenu na sportski spektakl, a o posljedicama i sankcijama će se sigurno još dugo raspravljati.
Rasizam Liga prvaka Real Madrid Benfica

