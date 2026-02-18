Zrinka podijelila dojmove nakon prve vožnje: 'Iskreno, iznenađena sam. Očito imam tu kočnicu...'

Zrinka Ljutić je zauzela 16. mjesto nakon prve vožnje slaloma na Zimskim olimpijskim igrama u Cortini d'Ampezzo. S velikim zaostatkom od 2,17 sekundi za vodećom Amerikankom Mikaelom Shiffrin, Ljutić ima težak zadatak u drugoj vožnji. Shiffrin je stazu odvozila u vremenu 47.13, ostavivši konkurenciju daleko iza sebe. Najbliža joj je bila Njemica Lena Duerr s 82 stotinke zaostatka, dok je trećeplasirana Šveđanka Cornelia Oehlund zaostala točno sekundu. Leona Popović drži 21. mjesto s 2,42 sekunde zaostatka, dok je mlada Pia Vučinić startala s brojem 74 te nije završila prvu vožnju.

Iako plasman među dvadeset najboljih ostavlja nadu za popravak, Zrinka Ljutić nije skrivala razočaranje. U izjavi nakon utrke priznala je da je i sama ostala zatečena razlikom u vremenu. "Iskreno sam bila iznenađena tako velikim zaostatkom. Dolje sam davala sve od sebe i osjećala sam se normalno, ali vrijeme je pokazalo drugačije. Razočaravajuće jako", iskreno je prokomentirala Ljutić svoju prvu vožnju.

Analizirajući gdje je izgubila dragocjene sekunde, istaknula je da su ključni bili sami početak i završnica. "Loše sam krenula i jako sam puno izgubila već na prvom prolazu. Čini se da sam previše zatezala, previše pokušavala završavati zavoj, a donji dio bio je dosta otvoren i ravno postavljen", objasnila je. Zanimljivo je da joj kombinacija u srednjem dijelu staze, koja je nekima predstavljala problem, nije bila prepreka. "Tu nije bilo poteškoća", dodala je.

Ipak, čini se da najveći izazov za našu skijašicu trenutno nije na stazi, već u glavi. Otvoreno je progovorila o mentalnoj barijeri koja je sprječava da pokaže puni potencijal. "Očito u podsvijesti još imam tu kočnicu. To je tako i mislim da će mi trebati još nekoliko utrka da to razbijem i vratim se na ono staro", priznala je Ljutić, dajući naslutiti da je proces povratka samopouzdanja teži od očekivanog.

Zbog toga, cilj za drugu vožnju, koja je na rasporedu u 13:30, nije lov na plasman, već pronalaženje slobode u zavojima. Planira skijati "slobodno, kao na treningu", što joj je, kako kaže, trenutno najteži zadatak. Navijačima ostaje nada da će Zrinka, slično kao i u veleslalomu gdje je sjajnom drugom vožnjom popravila plasman, uspjeti razbiti mentalnu blokadu i pokazati vožnju kakvu od nje očekujemo.