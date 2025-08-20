Dominik Livaković je otpisan! Poruka koju je dobio od legende nije mogla biti jasnija

Vijest koja je odjeknula turskim medijskim prostorom, a koju je prvi prenio novinar Ertan Süzgün, glasi da je za Dominika Livakovića (30) avantura u Fenerbahčeu završena. Prema tim navodima, novi trener istanbulskog velikana, karizmatični José Mourinho, poručio je hrvatskom vrataru da ne ulazi u njegove planove za nadolazeću sezonu te da do kraja prijelaznog roka mora pronaći novi klub. Glavni razlog za ovakvu odluku leži u Mourinhovoj preferenciji prema domaćem vrataru İrfanu Canu Eğribayatu, ali i u pravilu o ograničenju broja stranih igrača u turskoj ligi, što dodatno komplicira Livakovićev status. Klub je navodno spreman pustiti ga čim se pojavi zainteresirana strana.

Livakovićev put u Istanbulu bio je turbulentan. Nakon transfera iz Dinama u ljeto 2023. godine za 6,6 milijuna eura, brzo se nametnuo kao prvi vratar i postao jedan od miljenika navijača. Bio je nezamjenjiv na golu sve do ozljede bedrenog mišića početkom prošle godine. Nakon oporavka, situacija se promijenila. Eğribayat je iskoristio svoju priliku i zadržao mjesto među vratnicama, dok je Livaković u proljetnom dijelu sezone branio na samo šest utakmica. Posljednji je put službeni nastup za turski klub upisao još u svibnju, a na sve tri utakmice ove sezone bio je prikovan za klupu za pričuve.

Tko je miljenik žena kojeg je Dalić prekrižio s popisa? Izabrao je Hrvatsku ispred Austrije, imao izazovno djetinjstvo Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Ovakav rasplet događaja predstavlja ogroman problem za hrvatsku nogometnu reprezentaciju i izbornika Zlatka Dalića. Iako se Livaković očekivano našao na posljednjem popisu reprezentativaca, poznat je Dalićev stav da igrači koji nemaju minutažu u svojim klubovima teško mogu konkurirati za mjesto u početnoj postavi vatrenih. S obzirom na to da je Svjetsko prvenstvo pred vratima, status dugogodišnje i pouzdane "jedinice" ozbiljno je ugrožen. Da je situacija alarmantna, potvrdio je i trener vratara reprezentacije Marjan Mrmić, koji je izjavio kako mu je Livaković prenio da nije u planovima kluba te da bi transfer do kraja prijelaznog roka bio najbolje rješenje.

Iako Fenerbahçe navodno traži odštetu od oko 10 milijuna eura, konkretne ponude zasad izostaju. Turski mediji ranije su pisali o interesu španjolskih klubova Seville i Betisa, no te su se priče stišale. Kasnije su se pojavile informacije da su ga Monaco i Milan odbili, dok ga je engleski West Ham razmatrao isključivo kao rezervnu opciju. Klub ga je, prema nekim izvorima, nudio i Real Madridu u sklopu zamjene za Andrija Lunina, no kraljevski klub nije pokazao interes. Vremena je sve manje, a Livakoviću je potreban klub u kojem će braniti i zadržati formu za reprezentativne izazove.

Dok turski mediji bruje o definitivnom kraju, neki izvori bliski klubu pokušavali su smiriti situaciju, tvrdeći da je Livakovićevo odsustvo s gola krajem prošle sezone bilo dio dogovorene strategije oporavka od ozljede. Međutim, činjenica da je i dalje druga opcija te da su u tijeku pregovori s jednim neimenovanim klubom iz "liga petice" sugerira da je odlazak najizgledniji scenarij. Za vratara njegovog kalibra i statusa u jednoj od najboljih svjetskih reprezentacija, sjedenje na klupi jednostavno nije opcija.