Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 169
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
NA INSTAGRAMU

Naš reprezentativac otkrio sretnu vijest koju je tajio čak tri mjeseca!

Susret Gibraltara i Hrvatske za FIFA Svjetsko prvenstvo
Foto: Gualter Fatia/PIXSELL
1/8
VL
Autor
Vecernji.hr
20.08.2025.
u 19:40

Na objavljenim fotografijama par pozira sa svojom bebom, okružen slavnim balonima i rođendanskom tortom.

Nakon što su mnogi nagađali da je postao otac, hrvatski reprezentativac Josip Juranović konačno je na svojem Instagram profilu potvrdio da su glasine bile istinite. Objavio je kolaž slika koje je podijelila njegova supruga Lana u čast njegovog 30. rođendana. Na objavljenim fotografijama par pozira sa svojom bebom, okružen balonima i rođendanskom tortom.

Da je postao otac potvrdio je i za Gloriju, te je otkrio da je prije tri mjeseca na svijet došla djevojčica. Podsjetimo, par je 'da' pred matičarem izrekao 2023. godine, a godinu dana kasnije i u crkvi.

Lijepa Riječanka Lana Miholjević i naš reprezentativac zaručili su se 2022. godine, a uz zaruke tada su slavili i Laninu diplomu. Naime, Lana je završila prvostupanjski studij na Kemijsko - tehnološkom fakultetu, smjer Prehrambena tehnologija, a kako su tada još na snazi bile epidemiološke mjere zbog situacije s koronom, svečana promocija diploma održana je kasnije, kazao je tada vatreni.
Upoznali su se prije četiri godine u Splitu, dok je Juranović nastupao za Hajduk. Lana je bila na fakultetu, a vrlo brzo su počeli i zajedno živjeti.

FOTO Evo kako se Tina Katanić mijenjala kroz godine: Nekadašnja loto djevojka povukla se iz javnosti
Susret Gibraltara i Hrvatske za FIFA Svjetsko prvenstvo
1/102
Ključne riječi
Reprezentacija sport nogomet Josip Juranović Vatreni showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još