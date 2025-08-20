Naš reprezentativac otkrio sretnu vijest koju je tajio čak tri mjeseca!

Nakon što su mnogi nagađali da je postao otac, hrvatski reprezentativac Josip Juranović konačno je na svojem Instagram profilu potvrdio da su glasine bile istinite. Objavio je kolaž slika koje je podijelila njegova supruga Lana u čast njegovog 30. rođendana. Na objavljenim fotografijama par pozira sa svojom bebom, okružen balonima i rođendanskom tortom.

Da je postao otac potvrdio je i za Gloriju, te je otkrio da je prije tri mjeseca na svijet došla djevojčica. Podsjetimo, par je 'da' pred matičarem izrekao 2023. godine, a godinu dana kasnije i u crkvi.

Lijepa Riječanka Lana Miholjević i naš reprezentativac zaručili su se 2022. godine, a uz zaruke tada su slavili i Laninu diplomu. Naime, Lana je završila prvostupanjski studij na Kemijsko - tehnološkom fakultetu, smjer Prehrambena tehnologija, a kako su tada još na snazi bile epidemiološke mjere zbog situacije s koronom, svečana promocija diploma održana je kasnije, kazao je tada vatreni.

Upoznali su se prije četiri godine u Splitu, dok je Juranović nastupao za Hajduk. Lana je bila na fakultetu, a vrlo brzo su počeli i zajedno živjeti.