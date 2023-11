Portugal završio kvalifikacije s maksimalnih 10 pobjeda. To je napravila još samo jedna momčad

Nogometna reprezentacija Portugla okončala je kvalifikacije za EURO 2024. sa svih 10 pobjeda nakon što je u susretu posljednjeg kola u Lisabonu pobijedila Island sa 2-0.Portugal je u deset kola upisao 10 pobjeda uz 36-2 razliku pogodaka. U devet susreta nisu primili gol, a jedina dva gola zabila ima je Slovačka u porazu 2-3. Uz Portugal još jedino je Francuska bila maksimalna u kvalifikacijama upisavši u skupini B svih sedam pobjeda.

U posljednjem kolu Portugal je rutinski odradio posao protiv Islanda, a golove za 2-0 pobjedu zabili su Bruno Fernandes (37) i Ricardo Horta (66). Uz Portugal na EURO iz ove skupine ide i Slovačka, koja je vizu za Njemačku osigurala i prije zadnjeg kola. Slovaci su u posljednjem kolu u Zenici pobijedili Bosnu i Hercegovinu sa 2-1. Bila je to sedma slovačka pobjeda i sedmi BiH poraz.

Domaćin je poveo u 49. minuti nakon autogola Patrika Hrošovskyja. Bila je to brza kontra BiH vrste, Hamulić je dodao do Hajradinovića koji je ubacio u kazneni prostor, no veznjak Genka je zatresao vlastitu mrežu. Samo dvije minute kasnije Slovačka je izjednačila, a strijelac je bio Robert Boženik. Novi problemi za domaćine stigli su u 63. minuti nakon što je Renato Gojković zaradio drugi žuti karton. Slovačka je igrača više iskoristila u 71. minuti stigavši do prednosti golom Lubomira Šatke nakon ubačaja iz kornera.

U posljednjem susretu iz ove skupine Luksemburg je na gostovanju pobijedio Lihtenštajn sa 1-0. Luksemburg je već u petoj minuti ostao s igračem manje nakon što je isključen Daniel Sinani, no gosti su s igračem manje stigli do pobjede golom Gersona Rodriguesa u 69. minuti. Portugal je na koncu osvojio prvo mjesto sa 30 bodova, Slovačka je druga sa 22 boda, Luksemburg ima 17, BiH devet, a na začelju je Lihtenštajn bez bodova.

U posljednjem kolu skupine A Španjolska je pobijedila Gruziju sa 3-1 potvrdivši prvo mjesto. Španjolska je povela u četvrtoj minuti golom Robina Le Normanda, no šest minuta kasnije izjednačio je Kviča Kvartaškelia. "Furija" je u 55. minuti stigla do nove prednosti preko Ferrana Torresa, a za 3-1 je zabio Luka Lohošvili pogodivši vlastitu mrežu u 72. minuti. Španjolcima se u 26. minuti ozlijedio Gavi. Mladoj zvijezdi Barcelone stradalo je koljeno i u suzama je šepajući napustio travnjak.

Škotska je u sjajnom susretu odigrala 3-3 protiv Norveške. Zanimljivo, Škoti su u zadnja tri kola osvojili samo dva boda, no prije toga su bili savršeni osiguravši EP. U prvih pet kola imali su isto toliko pobjeda, a zatim su u zadnja tri kola izgubili od Španjolske (0-2), te remizirali protiv Gruzije 2-2 u gostima i sada protiv Norveške kod kuće. Gosti su vodili 1-0 i 2-1, no Škoti su okrenuli rezultat u prednost 3-2, da bi na koncu susret završio 3-3.

Aron Donnum je već u trećoj minuti doveo Norvešku u vodstvo, međutim u 13. minuti je John McGinn izjednačio iz kaznenog udarca. Jorgen Larsen u 20. minuti dovodi goste do nove prednosti, ali je Leo Ostigard je u 33. zatresao vlastitu mrežu za 2-2. Škoti su preokrenuli rezultat u 59. minuti golom Stuarta Armstronga, a konačnih 3-3 postavio je Mohamed Elyounoussi u 86. minuti. Španjolska je na koncu osvojila prvo mjesto sa 21 bodom, Škoti su drugi sa 17 bodova, Norveška ima 11, Gruzija osam, a Cipar je ostao na nuli.