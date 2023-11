VIDEO Potez kojim je Modrić ponovo sve oduševio: Naklonila mu se i Uefa

Hrvatska je u Rigi pobijedila Latviju s 0:2 te tako skočila na drugo mjesto skupine s dva boda ispred Walesa koji je svoje nade potopio remijem protiv Armenije. "Vatreni" će tako u utorak na Maksimiru dočekati zadnjeplasiranu momčad skupine, a Velšani se mogu nadati tek malo vjerojatnom porazu Hrvatske. S druge strane, momčad s Otoka nadjača Tursku, Hrvatska će biti prva na tablici.

Utakmicu su u glavnome gradu Latvije vatreni odradili rutinski i disciplinirano. Na početku su krenuli u snažan napad, kasnije smirili igru i sačuvali mrežu bez prave opasnosti od strane domaćina. Ono što je bilo osobito je i izrazito niska temperatura po kojoj se utakmica igrala. Kapetan Luka Modrić rekao je da se ne sjeća kada je zadnji put igrao po takvim vremenskim uvjetima. Međutim, njegova kvaliteta zbog toga nije patila.

Ukupno je odigrao 85 minuta, a jedan od trenutaka za pamćenje bit će njegova proslava gola Andreja Kramarića. S širokim osmjehom i stisnutim šakama skočio je u zrak i slavio pogodak za koji je upravo on bio jedan od najzaslužnijih igrača.

Na desnoj je strani petom dodao za Josipa Stanišića i izbacio iz igre dvojicu Latvijaca. Bayerov igrač protutnjao je po desnoj strani terena, dodao u peterac, a Kramarić je našao loptu i mrežu domaće momčadi za konačnih 2:0. Snimku majstorskog poteza Luke Modrića objavila je i Uefa.

