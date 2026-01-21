Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 204
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
UŽIVO
Trump održao govor
Razlozi 'bijega' europskih lidera uoči Trumpova dolaska nisu samo taktički, nego i strateški. Kaos je razotkrio duboke unutarnje pukotine
I Slovenci odbili Trumpov Odbor za mir
FOTO Pogledajte kakvu je kartu SAD-a Trump objavio
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
UOČI SPEKTAKLA

Ponajbolji igrač Švedske istaknuo najjači adut Hrvatske: 'Meni je to neugodno, znam da je i drugima'

Screenshot/X
VL
Autor
Karlo Koret
21.01.2026.
u 19:01

29-godišnji srednji vanjski aktualnog prvaka Europe Magdeburga večeras će odigrati 89 utakmicu za švedsku reprezentaciju, a prvi će puta zaigrati protiv Hrvatske

Hrvatska rukometna reprezentacija večeraš od 20:30 u Malmou igra utakmicu trećeg kola skupine E Europksog prvenstva protiv jednog od domaćina natjecanja Švedske. Obje reprezentacije već su osigurale plasman u daljnju fazu natjecanja, a ovom utakmicom odlučit će tko će u drui dio prenijeti koliko bodova i s koje će pozicije ići u drugi krug. Utakmicu je za švedski portal Sportbladet najavio ponajbolji igrač Švedske na ovom turniru Felix Claar.

29-godišnji srednji vanjski aktualnog prvaka Europe Magdeburga večeras će odigrati 89 utakmicu za švedsku reprezentaciju, a prvi će puta zaigrati protiv Hrvatske:

Ako ne znaš šta je bilo' unatoč zabrani se pjevala u Švedskoj

- Još je uvijek malo teško reći koliko smo dobri. Ako Hrvatska igra na vrhuncu, zaista moramo pružiti vrhunsku izvedbu. Osjećaj je odličan i vjerujem da ćemo moći dobro igrati - rekao je u početku Claar pa istaknuo hrvatsku 5-1 obranu kao najjače oružje naše reprezentacije:

- Oni igraju 5-1 gdje 'jedinica' leži i siječe u sredini, a da ne prati nijednog igrača. Meni je to osobno vrlo neugodno i znam da mnogi drugi misle isto - dodao je najbolji strijelac Švedske na ovom turniru s 14 zabijenih golova.
Ključne riječi
EP rukomet 2026. Felix Claar Švedska rukometna reprezentacija Hrvatska rukometna reprezentacija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!