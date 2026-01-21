Ponajbolji igrač Švedske istaknuo najjači adut Hrvatske: 'Meni je to neugodno, znam da je i drugima'

Hrvatska rukometna reprezentacija večeraš od 20:30 u Malmou igra utakmicu trećeg kola skupine E Europksog prvenstva protiv jednog od domaćina natjecanja Švedske. Obje reprezentacije već su osigurale plasman u daljnju fazu natjecanja, a ovom utakmicom odlučit će tko će u drui dio prenijeti koliko bodova i s koje će pozicije ići u drugi krug. Utakmicu je za švedski portal Sportbladet najavio ponajbolji igrač Švedske na ovom turniru Felix Claar.

29-godišnji srednji vanjski aktualnog prvaka Europe Magdeburga večeras će odigrati 89 utakmicu za švedsku reprezentaciju, a prvi će puta zaigrati protiv Hrvatske:

- Još je uvijek malo teško reći koliko smo dobri. Ako Hrvatska igra na vrhuncu, zaista moramo pružiti vrhunsku izvedbu. Osjećaj je odličan i vjerujem da ćemo moći dobro igrati - rekao je u početku Claar pa istaknuo hrvatsku 5-1 obranu kao najjače oružje naše reprezentacije:

- Oni igraju 5-1 gdje 'jedinica' leži i siječe u sredini, a da ne prati nijednog igrača. Meni je to osobno vrlo neugodno i znam da mnogi drugi misle isto - dodao je najbolji strijelac Švedske na ovom turniru s 14 zabijenih golova.