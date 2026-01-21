Što očekuje kupce rabljenih automobila u 2026. godini? Povoljnija će biti samo jedna vrsta vozila

Na europsko tržište rabljenih automobila ne utječu samo izmjene zakona, već i globalna zbivanja. Stručnjaci predviđaju da će kupci u 2026. godini snažnije osjetiti posljedice krize s čipovima, kao i smanjenu ponudu skoro novih automobila. Stroži propisi o onečišćenju također će utjecati na dio vlasnika vozila diljem Europe, uključujući Hrvatsku. Matas Buzelis, stručnjak tvrtke carVertical, tvrdi da nema naznaka da će cijene vozila padati. Dobre vijesti stižu samo za kupce rabljenih električnih automobila. Ostali će se pomučiti da nađu povoljan, a dobar rabljeni automobil. Posljednjih se godina inflacija u većini zemalja EU-a stabilizirala, što je dovelo do nižih kamatnih stopa. Vozači će se ipak morati strpjeti za dobre vijesti jer se predviđa da će cijene novih automobila i sljedeće godine ostati nepromijenjene. „Prema prognozama Europske središnje banke, kamatne se stope još dugo neće vratiti na razine iz pretpandemijskog razdoblja. To znači da će novi automobili biti cjenovno nepovoljniji nego prije nekoliko godina”, objašnjava Buzelis. Zbog pandemije, zatvaranja tvornica i krize s čipovima, u svijetu je između 2020. i 2023. godine proizvedeno manje automobila. Na sekundarnom tržištu sve je izraženiji manjak vozila starih nekoliko godina, zbog čega cijene rabljenih automobila ostaju relativno visoke.

„U ovome je trenutku pad vrijednosti automobila starih između tri i šest godina znatno sporiji nego prije. Tržište rabljenih automobila održava visoke cijene i nema razloga da one uskoro padnu”, kaže Buzelis. Ponuda rabljenih električnih vozila na sekundarnom tržištu raste, pak, iz godine u godinu, a taj će se trend u ovoj godini još više ubrzati. Val elektrifikacije koji je krenuo početkom 2020. godine uskoro će donijeti velike promjene na tržištu rabljenih automobila. Mnogim električnim vozilima starim nekoliko godina isteći će ugovor o leasingu i pojavit će se u oglasnicima. Predviđa se da će cijene rabljenih električnih vozila pasti zbog velike ponude na tržištu. „S porastom proizvodnje električnih vozila svake godine, raste i njihov broj na sekundarnom tržištu, što rabljene električne automobile čini povoljnijima”, objašnjava Buzelis. Povoljnijim cijenama pridonosi i sve veći broj kineskih električnih automobila na tržištu. Međutim, još je rano za procjenu koliko su traženi jer kineski modeli gube na vrijednosti brže od onih poznatih europskih proizvođača. Brži pad vrijednosti kineskih električnih vozila povećava vjerojatnost da će kupci birati druge marke automobila.

Istovremeno, u europskim se gradovima nastavlja trend strožih ograničenja za starije automobile koji više zagađuju okoliš. Od 1. siječnja mnoge države EU-a zabranjuju ulazak u zone niske emisije štetnih plinova automobilima na dizelski pogon koji ne ispunjavaju standard Euro 5 i benzincima koji ne ispunjavaju standard Euro 2. Naplata kazni za nepoštivanje ovih pravila započinje 1. ožujka. Španjolska prednjači u Europi i od ove će godine svi gradovi s više od 50.000 stanovnika morati proširiti zone niske emisije štetnih plinova i ograničiti kretanje starijim automobilima.

Europska unija također uskoro uvodi nove standarde za emisije štetnih plinova. „Standard Euro 7, koji obuhvaća ne samo ispušne plinove, već i zagađenje nastalo trošenjem kočnica i guma, počet će se primjenjivati od 2027. godine. Isto će vrijediti i za električne automobile jer su u pravilu teži i imaju viši okretni moment u usporedbi s običnim automobilima. Zbog toga su skloni bržem trošenju guma, što rezultira ispuštanjem veće količine mikroplastičnih čestica u okoliš. Osim toga, nova uredba nalaže da automobili moraju udovoljiti ekološkim standardima ne samo pri izlasku iz tvornice, već i 10 godina kasnije ili nakon 200.000 prijeđenih kilometara”, objašnjava Buzelis. Prva faza ove uredbe stupa na snagu 29. studenog 2026. godine, od kada će svi novi automobili morati imati certifikat o usklađenosti sa standardom Euro 7. Od studenog 2027. godine, pak, standard Euro 7 primjenjivat će se na sve novoregistrirane automobile u Europskoj uniji.