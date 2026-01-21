On je naše novo otkriće: Ovaj mladić oduševio je Hrvatsku, razgovarali smo s njim

Zlatko Raužan bio je pravo otkriće u susretu protiv Nizozemske. Nakon što je dvoboj protiv Gruzije u prvom kolu skupine odgledao s tribina, već u drugoj utakmici izbornik Dagur Sigurdsson dao mu je priliku umjesto Verona Načinovića. I tako je dečko iz Brckovljana u svom debiju na velikom natjecanju postigao četiri pogotka, bez promašaja.

- Da mi je netko prije mjesec dana rekao da će se ovo dogoditi, ne bih mu vjerovao. Za mene je već veliki uspjeh bio poziv na širi popis. Onda se dogodila ozljeda Marina Šipića pa sam upao na popis od dvadeset igrača. Nisam vjerovao da ću igrati jer su ispred mene prednost imali Šipić, Načinović i Šimić, koji su dulje u reprezentaciji. Kada mi je izbornik rekao da ulazim u sastav, sreći nije bilo kraja. Nevjerojatan osjećaj.

Nije bilo jednostavno igrati ovako važnu utakmicu?

- Naravno da nije. Lagao bih kada bih rekao da nisam imao veliku tremu uoči utakmice. Ali kada utakmica počne, zaboravim sve strahove, a nakon prvog pogotka sve je postalo puno lakše.

Bilo je malo kaosa u obrani?

- Kako stalno mijenjamo dva igrača u sustavu napad–obrana, događalo se da nismo bili posloženi onako kako bismo trebali. S vremenom je to bilo sve bolje. Ono malo što sam igrao u obrani može biti zadovoljavajuće, ali znam da to mogu i puno bolje. Dobro je da suigrači imaju povjerenje u mene – dobio sam dovoljan broj lopti na crtu, a prvi put sam s njima igrao ovako važnu utakmicu.

Ako ne znaš šta je bilo' unatoč zabrani se pjevala u Švedskoj Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Pretpostavljamo da je nakon utakmice stiglo puno poruka?

- Naravno. Prvo sam pogledao WhatsApp grupu koja se zove 'Obitelj'. To su mi bile najdraže čestitke. Nažalost, zasad nitko od mojih ne dolazi u Malmö, ali možda se ohrabre i dođu u Dansku, na polufinale, ha-ha.

Nakon susreta protiv Nizozemske vide se tragovi borbe na vašem vratu – nisu bili nježni?

- Ništa strašno, naviknuo sam. Imaju stvarno sjajne obrambene igrače, teško je dolaziti do pozicija za šut, ali nekako sam se snalazio. Nizozemska igra vrlo brz rukomet, slično onome što nas večeras očekuje protiv Švedske. Imam iskustva igranja protiv Šveđana – ove sezone smo u skupini Europske lige igrali protiv Kristianstada. U Sesvetama je bilo neodlučeno, a kod njih smo izgubili s pogotkom razlike. Imali smo veliku priliku za pobjedu, čak dva napada, ali nismo zabili. Ipak, to mi je bilo dragocjeno iskustvo. Za Švedsku na ovom EP-u iz Kristianstada igraju odlični srednji vanjski Månsén i lijevo krilo Emil Frend. Mislim da se sa Švedskom možemo ravnopravno nadmetati – nemamo nikakav pritisak, nervoza i grč su nestali i zašto ih ne pobijediti? S dva boda u drugom krugu bili bismo jako blizu polufinala - rekao je Raužan.

Sljedeće sezone igrat ćete za Zagreb?

- Nedavno sam potpisao ugovor. To je logičan korak u mojoj karijeri i jedva čekam zaigrati Ligu prvaka - naglasio je.

U Sesvetama vam je trener Igor Vori, jedan od najboljih hrvatskih pivota. Koliko vam znače njegovi savjeti?

- Jako puno, posebno kada mi pokazuje kako postaviti što bolji blok u fazi napada. Još se nismo čuli, ali javit ću mu se ovih dana da mi da još pokoji dobar savjet.

Kako su vas pri­hva­tili suigrači u repre­zen­ta­ciji?

– Odlično. Sa svima se dru­žim, svi žele pomoći. Cimer mi je Domi­nik Kuz­ma­no­vić, moj dugo­go­diš­nji pri­ja­telj. Zajedno smo počeli kari­jeru u Poletu iz Brc­kov­ljana. Naime, obo­jica potje­čemo iz tog malog mjesta. Zajedno smo prešli u Dugo Selo, a onda su nam se putovi razišli. On je oti­šao u Našice, a ja u Sesvete. I evo nas opet zajedno, ovoga puta u repre­zen­ta­ciji. Od Poleta do Hrvat­ske, kako to lijepo zvuči. Inače, ima još jedan dobar igrač iz Brc­kov­ljana – Tomis­lav Seve­rec, koji je u zad­nje vri­jeme igrao u Nexeu, Hamburgu i sada je u Dugom Selu – kaže Zlatko.

Igrali ste za juni­or­sku repre­zen­ta­ciju Hrvat­ske?

– Da, bio sam član repre­zen­ta­cije koja je bila osma na Svjet­skom prvens­tvu 2023. godine. U toj gene­ra­ciji bili su Domi­nik Kuz­ma­no­vić i Matej Man­dić, koji su danas u seni­or­skoj repre­zen­ta­ciji. Od pivota na tom tur­niru bili su Lulić i Kom­lje­no­vić. Eto, ove sezone Lulić igra sa mnom u Sesve­tama. Izgu­bili smo tada u čet­vr­t­fi­nalu od Mađar­ske, a na toj utak­mici bio sam naj­e­fi­kas­niji sa sedam pogo­daka. Šteta, igrali smo jako dobro na tur­niru, pobi­je­dili smo u sku­pini prvog kruga Fran­cu­sku. Skupo nas je koštao poraz od Nje­mačke u dru­gom krugu. Zanim­ljivo je da je tada u ros­teru Nje­mačke bili Spath, Uscins, Fre­ihöfer i Lic­h­tlein, koji su danas u seni­or­skoj repre­zen­ta­ciji – kaže Raužan.

U slobodno vrijeme u Švedskoj bavite se i jednim drugim sportom?

- Da, igram s suigračima klasični pikado. To mi je bolje od elektroničkog, gdje me nervira svjetlucanje aparata i svi oni čudni zvukovi. Napravili smo turnir i zasad sam dogurao do četvrtfinala.

Imamo li to novog Borisa Krčmara?

- Ma ne, daleko sam ja od toga. Mi se više zezamo nego što ozbiljno igramo - zaključio je Raužan.