Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 114
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
OGLASILI SU SE

Policija privela tipa (66) koji je vikao prostote na utakmici HNL-a

Istra 1961 i Varaždin sastali se u 9. kolu SuperSport HNL-a
Srecko Niketic/PIXSELL
Autor
Patrik Mršnik
04.10.2025.
u 16:45

"Nakon što je jučer na stadionu Aldo Drosina, za vrijeme odigravanja nogometne utakmice devetog kola SuperSport HNL-a, zabilježen rasistički ispad, policija je promptno reagirala, utvrdila identitet počinitelja i privela ga radi počinjenja prekršaja", objavili su iz PU Istarske

Policijska uprava Istarska izvijestila je da su priveli čovjeka (66) koji je u petak, na utakmici Hrvatske nogometne lige između Istre 1961 i Varaždina u Puli rasistički vrijeđao igrača gostiju, Laminea Ba. Jedan domaći navijač rasistički je vrijeđao igrača iz Mauritanije. Sve je eskaliralo na samom kraju utakmice, u 88. minuti. Tada je Ba požurio izvesti ubacivanje rukom sa strane, a s tribina su se začuli i neki prostački povici. Ba je s loptom u rukama krenuo prema navijaču, a sudac Patrik Pavlešić prekinuo je igru.

Nakon utakmice Ba se oglasio na svom Instagram profilu s porukom: "Tijekom današnje utakmice protiv NK Istre, oko 88. minute, netko mi je s tribina doviknuo riječ "banana". U 2025. ovo se više ne bi smjelo događati. Rasizmu nije mjesto u ovom svijetu, a još manje na stadionu gdje su prisutna djeca. Iskreno, uopće me nije briga za tu riječ — nitko nije ponosniji od mene što sam crnac. Ali sljedeći put, ako to netko želi reći, neka barem ima hrabrosti doći i reći mi to u lice nakon utakmice. Kukavice", poručio je Ba.

Policijska uprava Istarska potvrdila je da je rasist priveden.

"Nakon što je jučer na stadionu Aldo Drosina, za vrijeme odigravanja nogometne utakmice devetog kola SuperSport HNL-a, zabilježen rasistički ispad, policija je promptno reagirala, utvrdila identitet počinitelja i privela ga radi počinjenja prekršaja.

Provedenim kriminalističkim istraživanjem, pulska je policija utvrdila da je 66-godišnjak 3. listopada oko 19.50 sati, za vrijeme odigravanja nogometne utakmice između NK Istra 1961 i NK Varaždin, igraču gostujuće momčadi dobacivao poruke čiji sadržaj iskazuje ili potiče mržnju ili nasilje na temelju rasne pripadnosti te je time ujedno 28-godišnjem državljaninu Mauritanije povrijedio njegovo dostojanstvo.

Policija je danas u poslijepodnevnim satima privela počinitelja nadležnom sudu uz optužni prijedlog. Radi počinjenja prekršaja iz Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima, policija je zatražila izricanje kazne zatvora do 30 dana i zaštitne mjere zabrane posjećivanja svih stadiona na kojima se odigravaju nogometne utakmice NK Istra 1961 i Hrvatske nogometne reprezentacije u trajanju od dvije godine, dok je za prekršaj iz Zakona o suzbijanju diskriminacije zatražila izricanje novčane kazne", objavili su iz PU Istarske.
Ključne riječi
HNL privođenje policija

Komentara 1

Pogledaj Sve
VA
VanjaPlank
17:26 04.10.2025.

Ovaj obojeni sam za sebe kaže da je crnac ? Pa kaj to nije uvredljiv izraz ?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još