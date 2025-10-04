Policija privela tipa (66) koji je vikao prostote na utakmici HNL-a

Policijska uprava Istarska izvijestila je da su priveli čovjeka (66) koji je u petak, na utakmici Hrvatske nogometne lige između Istre 1961 i Varaždina u Puli rasistički vrijeđao igrača gostiju, Laminea Ba. Jedan domaći navijač rasistički je vrijeđao igrača iz Mauritanije. Sve je eskaliralo na samom kraju utakmice, u 88. minuti. Tada je Ba požurio izvesti ubacivanje rukom sa strane, a s tribina su se začuli i neki prostački povici. Ba je s loptom u rukama krenuo prema navijaču, a sudac Patrik Pavlešić prekinuo je igru.

Nakon utakmice Ba se oglasio na svom Instagram profilu s porukom: "Tijekom današnje utakmice protiv NK Istre, oko 88. minute, netko mi je s tribina doviknuo riječ "banana". U 2025. ovo se više ne bi smjelo događati. Rasizmu nije mjesto u ovom svijetu, a još manje na stadionu gdje su prisutna djeca. Iskreno, uopće me nije briga za tu riječ — nitko nije ponosniji od mene što sam crnac. Ali sljedeći put, ako to netko želi reći, neka barem ima hrabrosti doći i reći mi to u lice nakon utakmice. Kukavice", poručio je Ba.

Policijska uprava Istarska potvrdila je da je rasist priveden.

"Nakon što je jučer na stadionu Aldo Drosina, za vrijeme odigravanja nogometne utakmice devetog kola SuperSport HNL-a, zabilježen rasistički ispad, policija je promptno reagirala, utvrdila identitet počinitelja i privela ga radi počinjenja prekršaja.

Provedenim kriminalističkim istraživanjem, pulska je policija utvrdila da je 66-godišnjak 3. listopada oko 19.50 sati, za vrijeme odigravanja nogometne utakmice između NK Istra 1961 i NK Varaždin, igraču gostujuće momčadi dobacivao poruke čiji sadržaj iskazuje ili potiče mržnju ili nasilje na temelju rasne pripadnosti te je time ujedno 28-godišnjem državljaninu Mauritanije povrijedio njegovo dostojanstvo.

Policija je danas u poslijepodnevnim satima privela počinitelja nadležnom sudu uz optužni prijedlog. Radi počinjenja prekršaja iz Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima, policija je zatražila izricanje kazne zatvora do 30 dana i zaštitne mjere zabrane posjećivanja svih stadiona na kojima se odigravaju nogometne utakmice NK Istra 1961 i Hrvatske nogometne reprezentacije u trajanju od dvije godine, dok je za prekršaj iz Zakona o suzbijanju diskriminacije zatražila izricanje novčane kazne", objavili su iz PU Istarske.