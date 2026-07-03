Veliki prvak Batide, jedan od najboljih hrvatskih jahača

Kada se govori o hrvatskom preponskom jahanju, ime Filipa Rožmarića nezaobilazno je već više od dva desetljeća. Rođeni Varaždinac, magistar menadžmenta, vrhunski sportaš, trener, uzgajivač konja i sportski djelatnik, svojim je rezultatima i predanošću ostavio dubok trag u hrvatskom konjičkom sportu. Njegova priča nije samo priča o osvojenim medaljama, nego o životu posvećenom konjima, sportu i stvaranju boljih uvjeta za generacije koje dolaze.

Ljubav prema konjima rodila se još u djetinjstvu. Prve jahačke korake napravio je sa svega šest godina, a već s devet odlučio se za preponsko jahanje. Od tada je svaki slobodan trenutak bio podređen treninzima, natjecanjima i usavršavanju. Talent je bio vidljiv od samih početaka, ali upravo su radna disciplina, strpljenje i ustrajnost bili ono što ga je izdvojilo od ostalih.

Vrlo brzo počeli su stizati i rezultati. Osvojio je naslov kadetskog prvaka Hrvatske, tri puta bio seniorski državni prvak u pojedinačnoj konkurenciji te čak četiri puta ekipni prvak Hrvatske. Njegovo ime godinama je bilo sinonim za vrh hrvatskog preponskog jahanja, a uspjehe je nizao i izvan granica Hrvatske. Među najvrjednijima ističu se pobjeda na međunarodnom Lipanjskom turniru, uspjesi u Croatia kupu, Karoca kupu i Batida kupu te brojni zapaženi nastupi na međunarodnim turnirima i natjecanjima Svjetskog kupa.

Posebno mjesto u njegovoj karijeri zauzima 2011. godina, kada je kao član hrvatske reprezentacije osvojio brončanu ekipnu medalju na Balkanskom prvenstvu u Zagrebu. Hrvatski je dres nosio i na Balkanskim prvenstvima, Mediteranskim igrama te europskim prvenstvima, predstavljajući svoju zemlju na najvažnijim međunarodnim natjecanjima.

Velik utjecaj na njegov razvoj imao je ugledni austrijski trener Mario Bichler, pod čijim je vodstvom kontinuirano trenirao od svoje četrnaeste godine. Upravo je spoj domaćeg talenta i međunarodnog iskustva oblikovao sportaša koji je godinama bio među najboljima u Hrvatskoj. U njegovoj karijeri posebno mjesto imaju konji Cezar, Scapa Flow i Elibre, s kojima je ostvario neke od svojih najvećih uspjeha.

No Filip Rožmarić nikada nije gledao samo vlastitu sportsku karijeru. Paralelno s natjecanjima razvijao je obiteljsku ergelu, koja je danas prepoznata kao mjesto vrhunskog uzgoja i pripreme sportskih konja. Na imanju je izgrađen moderan trening-centar sa štalama, vanjskim jahalištem i zatvorenom jahaonicom, čime su stvoreni uvjeti za cjelogodišnji rad i razvoj novih sportskih potencijala.

Jednako uspješan bio je i izvan natjecateljske arene. Kao dugogodišnji izbornik hrvatske preponske reprezentacije vodio je generacije jahača do brojnih pojedinačnih i ekipnih medalja, a obnašao je i dužnost direktora svih reprezentacija Hrvatskog konjičkog saveza. U trenutku imenovanja bio je najmlađi izbornik i direktor reprezentacija u povijesti Saveza, što dovoljno govori o povjerenju koje je uživao među sportskim djelatnicima.

Iza svega stoji obitelj, bez koje, kaže, ništa od toga ne bi bilo moguće. Majka Selma, sestra Lea i supruga Tara bile su mu najveća podrška tijekom cijele karijere, dok je otac Tihomir, nekadašnji jahač i natjecatelj, bio prvi mentor i čovjek koji mu je usadio ljubav prema konjima. Danas se ta obiteljska priča nastavlja kroz četverogodišnjeg sina Franju, koji već uči prve jahačke korake na pony konjima.

Kao dugogodišnji član Konjičkog kluba Karoca i Konjičkog kluba Batida ostavio je snažan trag u hrvatskom konjičkom sportu. Svojim sportskim rezultatima, stručnim znanjem i predanim radom pridonio je razvoju preponskog jahanja u Hrvatskoj te ostao primjer kako se talent, rad i obiteljske vrijednosti mogu pretočiti u uspješnu i dugovječnu sportsku karijeru.

Karijera Filipa Rožmarića pokazuje da uspjeh u konjičkom sportu ne dolazi preko noći. To je sport u kojem se povjerenje gradi godinama, u kojem rezultat nije moguć bez potpunog sklada čovjeka i konja te u kojem su strpljenje, odgovornost i svakodnevni rad važniji od trenutka slave. Upravo zato njegova ostavština nije mjerljiva samo medaljama i titulama. Ona se ogleda u ljudima koje je trenirao, konjima koje je odgojio, sustavu kojem je pridonio i vrijednostima koje je svojim radom prenio na hrvatsko konjištvo. Takve karijere ne završavaju posljednjim natjecanjem – one nastavljaju živjeti kroz generacije sportaša koje dolaze.