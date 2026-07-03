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Miss sporta Hrvatske

Od atletskih borilišta do krune: Dora Čolig nova je Miss sporta Hrvatske

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Vjeran Zganec-Rogulja/PIXSELL
Autor
Damir Mrvec
03.07.2026.
u 08:54

Prva pratilja je Lea Turkalj, druga Ena Cvijanović dok je titulu Miss fotogeničnosti osvojila Vasilisa Jakubovskaja.

Atletičarka Dora Čolig nova je Miss sporta Hrvatske. Prvom pratiljom proglašena je mažoretkinja Lea Turkalj, dok je lentu druge pratilje ponijela plesačica Ena Cvijanović. Titulu Miss fotogeničnosti osvojila je rukometašica Vasilisa Jakubovskaja. Dora Čolig sedma je atletičarka u povijesti izbora koja je osvojila ovu prestižnu titulu. Njezino se ime tako pridružilo popisu pobjednica na kojem su Kristina Topić, Valerija Čilaš, Kristina Vilk, Leonarda Farkaš, Kristina Sajko i Lara Silić.

Osamnaestogodišnja atletičarka članica je Atletskog kluba Koprivnica, a specijalnost joj je skok u vis, disciplina u kojoj iz godine u godinu ostvaruje sve zapaženije rezultate. Prije nego što je otkrila atletiku, čak se osam godina bavila plesom.

Dom mladih u Koprivnici bio je ispunjen do posljednjeg mjesta, a žiri ni ove godine nije imao lagan zadatak. Finalistice su se predstavile u četiri izlaska: u sportskoj odjeći Body Feeling, kupaćim kostimima Pletix, talent showu te večernjim haljinama Mistic Exclusive. U talent showu svaka je djevojka predstavila sport kojim se bavi. Modne kombinacije upotpunile su sunčane naočale brendova INVU, Woodys i Calvin Klein te nakit Dama Design.

Koprivnica je bila domaćin ovogodišnjeg izbora, a priredbi su nazočili gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić i direktorica Turističke zajednice grada Koprivnice Lana Miletić. Među članovima žirija bile su čak četiri bivše Miss sporta Hrvatske – Ivana Jurković, Anja Ožanić, Borna Soldo i Lara Silić – te zastupnica u Europskom parlamentu Sunčana Glavak, predsjednik Sportskog saveza Grada Zagreba Vjekoslav Šafranić, izbornica hrvatske ženske futsalske reprezentacije Tihana Nemčić Bojić, fotograf Stefan Lupino i drugi članovi žirija.

Za zabavno-glazbeni dio ovogodišnjeg izbora za Miss sporta Hrvatske pobrinuli su se plesači Rock’n’Roll kluba Gimnazija, članovi Plesnog kluba Mambo, latinskoamerički plesači Lovro Petraković i Maja Racanović, studenti Odsjeka za glazbu i medije Sveučilišta Sjever Gabrijela Trpić i Matej Detelj te Mihael Bogčev, frontmen koprivničke grupe Tragovi.

Izbor Miss sporta Hrvatske već više od tri desetljeća promovira sportašice koje svojim rezultatima, predanim radom i osobnošću predstavljaju najbolje vrijednosti hrvatskog sporta. 
Ključne riječi
jakšić Dora Čolig Koprivnica Atletika miss sporta hrvatske

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