Primorac se pohvalio: S današnjim danom imam 60 potpisa članova Skupštine HOO-a

Mjesec dana nakon službene objave da ulazi u kampanju za novog predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora, nasljednika abdiciranog Zlatka Mateše, genetičar i forenzičar Dragan Primorac sazvao je novu konferenciju za novinare da bi prezentirao sljedeće:

- Vi znate da je po Statutu Hrvatskog olimpijskog odbora potrebno 10 potpisa za kandidaturu. Sveukupno postoji 101 institucija koji predstavljaju sve one koji imaju pravo glasa kao još sedam pojedinaca što će reći da je to 108 osoba s pravom glasa. A moj tim i ja smo do dana današnjeg prikupili 60 potpisa i ja svima njima želim zahvaliti. Zapravo, da budem precizan u rukama ih imam 59 jer je jedan od članova Skupštine na putu pa ću taj potpis dobiti po njegovu povratku u Hrvatsku.

Kada bi svi oni danas glasovali to bi značilo Primorčevu pobjedu nad protukandidatom Josipom Varvodićem. No, jedno je nekome potpisati podršku a drugo je dati glas u procesu tajnog glasovanja. Ili možda može doći i to javnog glasovanja koje za skupštinare može biti neugodnije.

- Uz postojanje dva kandidata, statutarno ta mogućnost ne postoji. Mi smo danas u kući hrvatskog tekvondoa i nemamo nikakvih interakcija izvan toga. Sve radimo sami, čisto i pošteno. I ono što je najvažnije, svaki član Skupštine ima pravo na svoj glas, nitko ga ne smije osporiti, nitko na njega ne smije utjecati, nitko ga ne smije ucjenjivati i ako to netko radi onda čini kazneno djelo.

Nastavno na to, uslijedilo je pitanje, vjeruje li u mogućnost kupovine glasova? Jer, svašta se ovih dana priča među članstvom Skupštine HOO-a.

- Ako u bilo kojem segmentu hrvatskog društva 2026. godine netko spominje mogućnost kupovine glasova ne samo da čini teško kazneno djelo nego ta osoba više ne može imati mjesto u javnom životu. Ako se to događa u sportu koji treba biti kristalno čist onda to predstavlja osobito teško kazneno djelo. Ako me pitate ja ne znam niti jednu osobu u Hrvatskoj koja bi se usudila to činiti. Ako netko to čini izgledi da to prođe neotkriveno su minimalni. Ovo je 2026. godina i zanimalo bi me vidjeti osobu koja bi se to usudila činiti.

Iz tima Primorčeva protukandidata se diskretno hvale da imaju podršku vladajućih?

- Predsjednik hrvatske Vlade je iznimno jasno i čisto, u skladu s olimpizmom, dao izjavu koja je osnova, početak i kraj svega, a to je da se politika neće miješati. Tko god misli drugačije, bez obzira o kome se radilo, on ugrožava temelje olimpizma i ako hoćete regularnost ovih izbora. To izjaviti može samo netko tko je jako hrabar.

U jednom od medija izašla je priča da glavni tajnik HOO-a Siniša Krajač radi pritisak na predsjednika Hrvatskog sambo saveza Željka Banića na način da ako ne daju potpis za Primorca ostat će bez mogućnosti da koriste sportaše iz džuda da se natječu u sambu. Je li Dragan Primorac doista ovlastio Krajača da tako lobira za njega?

- Nitko iz HOO nije u mom timu. A drugi odgovor je, možete li zamisliti nekoga tko je danas došao sa 60 glasova da tako traži potpis. Ta informacija ne da je nevjerojatna nego je korak dalje od nevjerojatnog.

Jedno od pitanja bilo je i o glasinama koje su se pojavile da u kampanji ima nesportskih aktivnosti u stilu ucjenjivanja i zastrašivanja?

- Sa strane mog tima komentar je vrlo jednostavan. S naše strane postoji samo etičnost a svi koji rade drugačije moraju se s tim nositi.