Povratnica u Hrvatsku: Godine su samo broj, još uvijek uživam u odbojci, puna sam želje i elana

Sjajna je vijest bila na početku priprema naše ženske odbojkaške reprezentacije u svibnju, za MEVZA prvenstvo i Europsku ligu, da se u nacionalnu vrstu vraća Samanta Fabris, jedna od najboljih hrvatskih odbojkašica svih vremena. Doduše, želja za povratkom bila je veća od trenutačnih mogućnosti pa 34-godišnja Samanta nije dugo bila u sastavu reprezentacije, jer ju je vrlo neugodna dislokacija skočnog zgloba, koju je zadobila u travnju, spriječila da odradi punu minutažu na terenu.

– Pokušala sam igrati na turniru Europske lige u Osijeku, ali nije to još bilo kako treba sa skočnim zglobom, tako da sam morala nastaviti s terapijama. To je bio zajednički stav stručnog stožera i mene. Baš mi je bilo žao, jer u ta tri tjedna koliko sam bila u sastavu reprezentacije uživala sam. Sjajna je atmosfera, odličan trener, puno mladih, potentnih igračica.

Novi ciklus priprema naše ženske reprezentacije počinje danas u Zadru, gdje će djevojke brusiti formu za skorašnje Europsko prvenstvo. Sa Samantom ili...?

– Ne baš od samog početka, jer sam još uvijek na terapijama za zglob, uz individualne treninge, ali nadam se da bih se za tjedan dana mogla priključiti, čemu se baš jako veselim. Nisam do sada imala prilike raditi s izbornikom Arbutinom, no vidim da se radi o sjajnom stručnjaku koji uvažava igračice i koji inzistira na dobroj atmosferi u ekipi.

Puno radno vrijeme u Kini

Nije vas dugo bilo u reprezentaciji?

– Pune dvije godine. Trebao mi je taj ljetni odmor, nagomilalo se puno sezona iza mene. Petnaest godina bila sam stalno u reprezentaciji, svako ljeto provodila na pripremama pa mi je trebao odmor, fizički i psihički. Sada sam se vratila puna želje i elana, ali, nažalost, ozljeda pred kraj sezone malo me usporila, no ne i zaustavila.

Malo smo vas i izgubili iz vida posljednjih sezona, nakon igranja u vrhunskim klubovima poput Conegliana, Dinama iz Kazana i Eczacıbaşıja.

– Nakon odlaska iz Eczacıbaşıja 2023. godine još sam dvije godine igrala u Turskoj, a posljednju sam provela u Kini, u Pekingu. Bila je to zanimljiva, ali turbulentna sezona u kojoj smo promijenile čak četiri trenera i na kraju završile kao petoplasirana ekipa, ne iskoristivši zapravo do kraja potencijal koji smo imale. Baš pred posljednje utakmice sam se i ozlijedila.

Kina je zasigurno bila velika promjena, u svakom pogledu.

– Definitivno nešto novo, ali zanimljivo. Bile smo tri strankinje u klubu, dvije su mogle biti na terenu, trenirale smo jako, jako puno, jer se tako radi u Kini, praktički puno radno vrijeme. Uglavnom, vratila sam se u formu, zaliječila sve svoje prijašnje probleme s koljenom i da nije bilo tog peha sa zglobom na kraju, bila bih zadovoljna sezonom. Kina mi se svidjela pa možda i dogodine ostanem igrati u toj zanimljivoj ligi.

Prije toga ipak još jednom nastup za hrvatsku reprezentaciju.

– Veselim se Europskom prvenstvu, to su natjecanja koja motiviraju. Imamo vrlo mladu ekipu, nisam ni znala sve djevojke kada sam stigla na pripreme, ali su sjajne, vrijedne, talentirane, odlične. I baš mi je super s njima, iako postoji razlika u godinama. Mada, godine su samo broj, ja se još uvijek jako dobro osjećam na terenu i uživam u odbojci – reći će Samanta Fabris, vidno raspoložena i zadovoljna.

Golemo odbojkaško iskustvo koje je stekla kao internacionalka zasigurno će koristiti i našim mlađim reprezentativkama koje uz nju polako stasaju.

Samanta je odrasla u srcu Istre, u općini Tinjan, poznatijoj po pršutu nego po sportskim zvijezdama. Djetinjstvo je provela u mjestu Danijeli. Malo tko zna da je njezin prvi sportski izbor bio tenis, no zbog praktičnih razloga i udaljenosti terena s 13 godina se prebacila na odbojku u obližnjem Svetom Lovreču. Prijelomni trenutak njezine karijere dogodio se kad je imala samo šesnaest godina. Nakon igranja za Pazin tijekom srednje škole, donijela je odluku koja će joj zauvijek promijeniti život – preselila se u Rijeku kako bi zaigrala za tada vodeći klub u Hrvatskoj.

U Rijeci je njezin talent eksplodirao. Postala je ključna igračica tima, osvojile su četiri uzastopna naslova prvakinja Hrvatske i dominirale domaćim natjecanjima. Rijeka je postala njezina odskočna daska, mjesto gdje je djevojčica iz Danijela prerasla u odbojkašicu spremnu za najveće svjetske pozornice. S dvadeset godina, nakon što je pokorila Hrvatsku, bilo je vrijeme za novi, još veći korak – odlazak u inozemstvo. Italija, Meka svjetske odbojke, postala je njezin novi dom 2012. godine. Prva postaja bio je Chieri, a potom su se redali angažmani u velikanima poput Modene, Novare i Casalmaggiorea.

Velika hrvatska zvijezda

Nakon sedam godina provedenih u Italiji, gdje je osvojila sve što se moglo osvojiti, Samanta Fabris je 2019. godine potražila novi izazov. Potpisala je za ruskog giganta Dinamo-Ak Bars iz Kazana. Nakon Rusije, njezina karijera nastavila se u još jednoj odbojkaškoj velesili – Turskoj. Godine 2022. potpisala je za slavni Eczacıbaşı Dynavit iz Istanbula, klub koji je u njoj vidio iskusnu igračicu sposobnu donijeti prevagu na najvišoj razini.

"Dogovorili smo se s jednom od zvijezda hrvatske reprezentacije, Samantom Fabris, iskusnom korektoricom. Očekujemo znatan doprinos od Samante koja je u svojoj karijeri ostvarila brojne uspjehe", stajalo je u priopćenju kluba.

Njezine igre u Turskoj, gdje je nastupala i za Çukurova Belediyesi te Zeren SK, potvrdile su da se i dalje može nositi s najvećim pritiscima. Konačno, 2024. godine, donijela je odluku koja je iznenadila mnoge. Prvi put u karijeri napustila je Europu i otisnula se na Daleki istok, potpisavši za kineski klub Beijing BAIC Motor.