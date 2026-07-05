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Filmska završnica za šahovskom pločom

Drama u Zagrebu! Pobjednika turnira saznali smo tek nakon dva tie-breaka i armagedona

Dražen Brajdić
Autor
Dražen Brajdić
05.07.2026.
u 20:54

Iranac pod francuskom zastavom Alireza Firouzja i Uzbekistanac Nodirbek Abdusattorov priredili su spektakularnu završnicu kakva na ovom turniru, koji traje već sedam godina, dosad nije viđena a i rijetko se viđa u svijetu šaha

Da i šah može biti dramatičan sport i to u oku onih s površnim razumijevanjem te misaone igre osvjedočili smo se posljednjeg dana zagrebačkog turnira Grand Chess Toura. Naime, pobjednik sedmog izdanja ovog natjecanja nije odlučen samo sa dva "tie-breaka" već i sa dodatnom, trećom, partijom koju šahisti kolokvijalno zovu "armagedonom".

U sve te tri epizode pripetavanja uspješniji je bio Alireza Firouzja koji se u sva tri slučaja uspijevao izvlačiti iz naoko lošijih situacija, što vremenskih a što pozicijskih. A za to je nagrađen pljeskom nazočnih u Kristalnoj dvorani zagrebačkog Westina koji su doista imali u čemu uživati.

A do takve drame ne bi ni došlo da Iranac pod francuskom zastavom posljednjeg dana, u kojeg je ušao s tri boda prednosti, nije posustao do mjere da je Nodirbek Abdusattorov u pretposljednjoj partiji brzopoteznog dijela programa pobijedio Bogdan-Daniela Deaca. No, Rumunj je uspio izvući remi pa su o pobjedniku međusobno odlučivali Firouzja i Abdusattorov.

A oni su u posljednjem kolu turnira remizirali pa je došlo do iznimno zanimljivih produžetaka. A oni su podrazumijevali dvije partije od osam minuta uz bonus od tri sekunde za svaki potez. A kada niti nakon toga nismo saznali pobjednika onda se pristupilo takozvanoj "partiji smrti" u kojoj je igrač s bijelim figurama imao na raspolaganju pet minuta a onaj s crnima četiri s time da je njemu za pobjedu bio dovoljan remi. A to se i dogodilo nakon što Uzbekistanac nije iskoristio bijele figure koje je poželio nakon što je bacanjem novčića imao pravo izbora.

Bez obzira na to što ovaj put najboljeg šahista današnjice nije bilo na igrački način možda i nije bilo velike štete zbog toga što se Magnus Carlsen zahvalio na pozivnici. Jer, s formom kakvu je pokazao ove godine u Zagrebu se ne bi dobro proveo a da je pak došao u svom najboljem izdanju, u kakvom je četiri puta osvajao ovaj turnir, onda ne bismo doživjeli ovakav spektakularan kraj turnira.

U spriječenosti premijera Andreja Plenkovića, koji podržava ovo natjecanje kao i mnoga druga međunarodna koja se odvijaju u Hrvatskoj, u dodjeli nagrada sudjelovao je predstojnik Ureda predsjednika Vlade RH Zvonimir Frka-Petešić. A on je uzbudljivu završnicu pratio u društvu najvećeg šahista svih vremena, i pokretača ovog turnira, Garija Kasparova koji je i sam uživao u neizvjesnoj i dramatičnoj završnici natjecanja.

Zadovoljan je bio i direktor turnira Zlatko Klarić svjestan da je natjecanje izgubilo ponešto na praćenosti zbog paralelnog održavanja Svjetskog prvenstva u nogometu no još uvijek su to impozantne brojke. Jer, ovo je brendirani turnir koji ima svoj status u svijetu poklonika šaha, naročito onih koji od klasičnih više vole ubrzane (rapid) i brzopotezne (blitz) partije.

Inače, na zagrebačkom Super Rapid & Blitz turniru odigrano je 135 partija pri čemu je povučeno 6676 poteza (2147 u ubrzanom i 4529 u brzopoteznom šahu) nakon čega je ovako podijeljen nagradni fond od 200 tisuća američkih dolara: 1. Alireza Firouzja (47.500), 2. Nodirbek Abdusattorov (42.500), 3. Praggnanandhaa Rameshbabu (25.000), 3. Maxime Vachier-Lagrave (25.000), 5. Vincent Keymer (15.000), 6. Gukesh Dommaraju (11.000), 7. Anish Giri (10.000), 8. Bogdan-Daniel Deac (9.000), 9. Jorden van Foreest (8.000), 10. Ivan Šarić (7.000).

Najbolji hrvatski šahist Splićanin Šarić, kao i svake godine, igrao je na pozivnicu a za utjehu mu ostaje da je u 12. kolu brzopoteznog dijela turnira pobijedio aktualnog svjetskog prvaka Indijca Gukesha.

 
Ključne riječi
Nodirbek Abdusattorov Alireza Firouzja Grand Chess Tour Šah

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