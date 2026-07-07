Hrvatska nije ispala zato što je AI pogriješila, već zato što je čovjek odlučio kako će je koristiti

Kad sam prošli mjesec pisao da umjetna inteligencija neće uništiti film, nego da će sve ovisiti o ljudima koji njome upravljaju, nisam očekivao da će mi najbolju potvrdu te teze dati – Svjetsko prvenstvo u nogometu. Hrvatska nije eliminirana zato što je umjetna inteligencija pogriješila. Eliminirana je zato što je čovjek odlučio kako će koristiti umjetnu inteligenciju.

Mikroskopski detalji

Ta je razlika možda mala u jednoj rečenici, ali je golema u stvarnom životu. Tehnologija je učinila ono za što je stvorena: izmjerila je podatak koji ljudsko oko nije moglo registrirati. Odluku, međutim, nije donio algoritam. Donio ju je čovjek. Čovjek koji je procijenio da nekoliko milimetara i nekoliko tisućinki sekunde vrijede više od smisla igre, njezine dinamike i osjećaja pravednosti koji su u tom trenutku dijelili ljudi na stadionu i milijuni gledatelja pred ekranima.

Govorili su da VAR, senzori i umjetna inteligencija dolaze kako bi ispravili očite pogreške i učinili nogomet poštenijim. No danas svjedočimo nečemu drugom.

Tehnologijom se više ne ispravljaju samo očite pogreške. Njome se pronalaze mikroskopski detalji koji postaju razlog za poništavanje golova, prekidanje igre i donošenje odluka koje nitko na stadionu nije mogao vidjeti, a još manje razumjeti. To nije evolucija nogometa. To je promjena njegove filozofije.

S još sofisticiranijim sustavima, senzorima u lopti i umjetnom inteligencijom odgovornost se sve češće prebacuje na tehnologiju. Kao da više nitko nije odlučio. Kao da je presudio algoritam. A nije.

Algoritam nije dosudio penal. Algoritam nije poništio pogodak. Algoritam nije pokazao žuti ili crveni karton. Sve su to učinili ljudi. Tehnologija je dala informaciju. Čovjek joj je dao autoritet i interpretaciju. I tu počinje problem.

Problem nije što tehnologija vidi više od čovjeka. Problem nastaje kada čovjek odluči da je ono što tehnologija može izmjeriti važnije od onoga zbog čega je tehnologija uvedena. Još gore, kada je koristi kao alibi za ključne odluke.

Još je opasnije kada ista tehnologija ne dovodi do istih kriterija. Kada se u jednoj utakmici koristi svaki dostupan tehnološki alat, a u drugoj slična situacija prolazi bez iste razine analize, sustav ima problem.

Nogomet je oduvijek živio s pogreškama, nepravdama i kontroverzama. Maradonina "Božja ruka" 1986. pokazivala je granicu ljudskog oka. Danas imamo tehnologiju koja bi takve trenutke trebala spriječiti.

Ali problem nije nestao. Samo je promijenio oblik. Nekada je igrač skrivao ruku od suca. Danas se čovjek može sakriti iza algoritma. To je digitalna iluzija objektivnosti.

Počinjemo vjerovati da je nešto automatski pravedno, istinito ili ispravno samo zato što je potvrdio algoritam, senzor ili umjetna inteligencija. A algoritmi nemaju moral. Nemaju savjest. Nemaju osjećaj za pravdu. Oni samo izvršavaju pravila koja su postavili ljudi.

Najveća prijetnja umjetne inteligencije nije u tome da će jednog dana početi donositi odluke umjesto ljudi. Najveća prijetnja leži u tome da će ljudi vlastite odluke početi skrivati iza autoriteta umjetne inteligencije. Tada algoritam prestaje biti alat za istinu i postaje paravan za odluke koje bi bez njega bilo mnogo teže objasniti javnosti.

Hrvatska nije jedina. Sličnu sudbinu doživio je i Iran, kojem je u sudačkoj nadoknadi poništen pogodak vrijedan prolaska dalje. Čak i kada je odluka tehnički objašnjiva, pitanje ostaje: je li to nogomet u kojem više ne slavimo pogodak, nego čekamo dopuštenje algoritma za emociju?

I zato ovakvi porazi nisu bolni zbog samog poraza. Bolni su zbog osjećaja da čak ni najmodernija tehnologija nije donijela ono zbog čega je uvedena – povjerenje.

Godinama smo govorili da je ljepota nogometa u tome što je lopta okrugla. Okrugla je značilo nepredvidljiva. Živa. Analogna. Uvijek spremna odskočiti drukčije nego što očekujemo. Danas, međutim, postoji opasnost da nogomet sve manje bude igra okrugle lopte, a sve više igra digitalne logike.

Prestajemo vjerovati razumu

Nula ili jedan. Kontakt ili nema kontakta. Lopta je možda i dalje okrugla. Ali svijet koji smo izgradili oko nje postaje sve kockastiji.

Nogomet nikada nije bio savršen. Ali upravo njegova nepredvidljivost činila ga je najljepšom igrom na svijetu. Ako svaki veliki trenutak prvo mora proći kroz algoritam prije nego što prođe kroz emociju, riskiramo da izgubimo razlog zbog kojeg smo se u nogomet zaljubili.

Ne bojim se umjetne inteligencije. Bojim se dana kada će ljudi prestati vjerovati vlastitom razumu više nego algoritmu – i kada će se iza njega početi skrivati pri odlukama o životu, slobodi i pravdi.

Jer nijedan algoritam nema savjest. Savjest uvijek ostaje isključivo ljudska odgovornost.

Hrvatska reprezentacija i njezini navijači ne traže privilegij. Traže ono što bi svaka tehnologija, svaki sudac i svaka institucija morali jamčiti svakome: jednaka pravila, jednaku interpretaciju i jednaku primjenu na sve.

Ako smo danas spremni bez pogovora prihvatiti da algoritam odlučuje o sudbini jedne nogometne utakmice, koliko će vremena proći prije nego što ćemo bez pogovora prihvatiti da umjetna inteligencija odlučuje o nečemu mnogo važnijem?