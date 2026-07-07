Team Renato iz Konjičkog kluba Zagreb briljirao na trećem kolu Istra kupa u Poreču

Proteklog vikenda natjecatelji Team Renato ostvarili su zapažene rezultate na trećem kolu Istra kupa, održanom u Poreču u organizaciji Konjičkog kluba Philipos te Konjičkog saveza Istarske županije.

Posebno zadovoljstvo organizatori izrazili su dolaskom jahača iz Konjičkog kluba Zagreb, koje je u Istru predvodio najiskusniji hrvatski trener preponskog jahanja, Renato Levanić. Upravo ovakva međuklupska suradnja i okupljanje natjecatelja iz različitih dijelova Hrvatske imaju veliku važnost za razvoj konjičkog sporta. Dolazak kvalitetnih sportskih parova iz Zagreba dodatno podiže razinu konkurencije, omogućuje razmjenu iskustava među jahačima i trenerima te doprinosi popularizaciji i daljnjem unaprjeđenju kvalitete preponskog sporta u Istri.

Velike čestitke zaslužuju predsjednica Konjičkog kluba Philipos, Kosjenka Mikuličić Babić, i cijeli organizacijski tim, koji su još jednom pripremili natjecanje na visokoj razini te svim sudionicima omogućili ugodnu i sportsku atmosferu.

Osim uspješnih nastupa na turniru, Team Renato iz Konjičkog kluba Zagreb pridonio je natjecanju i osiguravanjem počasnih nagrada za utakmicu Bronze Toura.Time je još jednom pokazao kako, osim natjecateljskih uspjeha, želi aktivno podupirati razvoj i promociju konjičkog sporta.

Na turniru su jahačice Team Renato iz Konjičkog kluba Zagreb ostvarile odlične rezultate. U Silver Touru Matea Kocsis i Mosandra osvojile su prvo mjesto, Mia Ivančić i Miss Diamond treće mjesto, dok su Katarina Rudan i Lana odjahale vrlo lijep parkur, no jedna pogreška nažalost ih je koštala plasmana.

U Gold Touru, na najtežoj utakmici dana Mia Ivančić i Miss Diamond nastavile su sjajnu formu te uvjerljivim nastupom osvojile prvo mjesto, a Matea i Mosandra de Bognar osvojile odlično četvrto mjesto potvrdivši kvalitetan i kontinuiran rad cijelog tima.

Uspješan vikend u Poreču još je jednom pokazao kako kvalitetan rad, zajedništvo i dobra suradnja klubova doprinose razvoju hrvatskog konjičkog sporta. Team Renato zahvaljuje domaćinima na gostoprimstvu i izvrsnoj organizaciji te se veseli ponovnom dolasku u Istru.