Cro Cop nakon simultanke: Igrati protiv šahista koje obožavam bilo je iznimno zadovoljstvo

Prigodnim govorima, ceremonijalnim potezima ali i simultankom poznatih javnih osoba i talentiranih klinaca protiv sudionika natjecanja, otvoreno je sedmo izdanje zagrebačkog turnira Grand Chess Toura.

Nazočnima u Kristalnoj dvorani zagrebačkog hotela Westin obratili su se predsjednik Organizacijskog odbora Marin Marušić, direktor turnira Zlatko Klarić, najveći šahist svih vremena Gari Kasparov ali i ministar financija i potpredsjednik Vlade Tomislav Ćorić.

A upravo su njih dvojica, Kasparov i Ćorić, odigrali ceremonijalni potez nakon kojeg je ministar ponudio i dobio remi.

- S obzirom na to da ovom turniru podršku daje kladionica Superbet ono u što se možete kladiti jest da će se ovaj turnir i dogodine održati u ovom gradu.

A s obzirom na dosadašnja ulaganja, o kojima je govorio direktor Superbeta Hans Holger-Albrecht, tako bi trebalo i biti.

- U posljednjih sedam godina naša kompanija je u šah investirala 14 milijuna eura.

Za vrijeme svečanosti otvaranja spomenuto je i to da na platformi chess.com ima pomalo nestvarnih 268 milijuna registriranih članova. A to je portal na kojem vrlo često šah igra i naša borilačka legenda Mirko Filipović koji je bio oduševljen prilikom da igra protiv najboljih šahista današnjice kao što su Gukesh, Firouzja, Keymer, Giri, Vachier-Lagrave, Rameshbabu, Abdusattorov ali i najveći šahist svih vremena Gari Kasparov.

- Ovo mi je prvi put da sam igrao simultanku. Ja često gledam partije na You Tubeu i u tome uživam. To su igrači koje obožavam. Hvala direktoru turnira Zlatku Klariću na pozivu koji mi je učinio veliko zadovoljstvo. Vidjeti te ljude uživo i igrati protiv njih bilo je sjajno iskustvo za mene samoukog šahovskog amatera.

Cro Cop nije bio matiran ali zbog velikog poštovanja prema svim tim igračkim veličinama nije htio niti odugovlačiti i odgađati neminovan kraj. Kaže, kao i većina ostalih igrača, i on se našao u bezizlaznoj situaciji koju je na duhovit način, u svom stilu, ovako oslikao:

- To vam je kao da se neki vrtićanac hrve s odraslom osobom. Pa ovi mladi Indijci, Gukesh i Praggnanandhaa, koji su krhka građe imali bi više izgleda protiv mene u mojoj dvorani, gdje bih se ja možda mogao i poskliznuti, nego što sam ja imao protiv njih za šahovskom pločom.

Prvi od sudionika simultanke bijelu zastavu je izvisio prof. dr. sc. Dragan Primorac koji je imao dobru poziciju ali je žurio na sastanak s nekim nacionalnim savezima vezan uz skore izbore za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora pa se nije mogao usredotočiti na snažniji otpor.

Nedugo zatim predaju je morao priznati i košarkaš Franjo Arapović koji je priznao da je odnos snaga ove večeri bio veći u korist najboljih šahista svijeta nego 1992. u olimpijskom finalu protiv najboljih NBA košarkaša. Tada se klicalo "spusti se Franjo" a sada smo ga mi bodrili s "ne daj se Franjo".

- Tu utakmicu gledao sam u jednoj francuskoj konobi i kada je Franjo zakucao uskliknuo sam i lupio šakom o strop i umalo slomio šaku - prisjetio se Arapovićev susjed u ovoj simultanci Zvonimir Frka-Petešić, predstonik Ureda predsjednika Vlade RH.

U ovoj utakmici protiv najvećih šahovskih umova izdržao je Franjo negdje do 27. poteza a preko 30 poteza odigrao je najveći vaterpolski trener svih vremena Ratko Rudić koji je kazao:

- Igrati s najboljima na svijetu zaista je veliki doživljaj za nas šahovske hobiste i još više nas potiče da igramo i dalje. Sada više igram online nego uživo ali ne toliko često. Igram još od igračkih dana kada smo znali igrati šah na pripremama. Šah je igra koja potiče oštrinu uma jer to nije samo predviđanje već stvaranje strategije. To je vrlo slično kao i u trenerskom poslu.

Od poznatih javnih osoba najduže je trajao sociolog Bruno Šimleša od kojeg je za pločom duže ostao šahist Leon Žulj koji je izborio remi a jedinu pobjedu, od 21 sudionika simultanke, izborio je poduzetnik Siniša Šare.