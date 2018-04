Pogba komentirao napise o sukobu s Mourinhom

Najskuplji nogometaš Manchester Uniteda Paul Pogba izjavio je da nema nikakvih problema sa trenerom Joseom Mourinhom, objavili su u ponedjeljak britanski mediji.

"Nema nikakvih problema, on je trener i on odlučuje. Ja sam samo igrač i na meni da na terenu pružim ono što se traži od mene", kazao je Pogba. Francuski veznjak ovog je proljeća u nekoliko bitnih utakmica ulazio s klupe, pa su nedavno britanski mediji objavili da se sukobio sa Mourinhom.



No, Pogba, koji je u ljeto 2016. došao iz Juventusa za 105 milijuna eura, odbacio je mogućnost odlaska iz Manchester Uniteda. Napomenuo je da Mourinho nema naviku objašnjavati igračima zašto ih je zamijenio ili ostavio na klupi za pričuve. "Ima trenera koji vole razgovarati sa igračima o tome, ali Mourinho nije takav. Kad nešto odluči, moraš se pomiriti s time", rekao je Pogba.