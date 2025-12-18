Naši Portali
VEĆ JE TAMO RADIO

Senzacija iz susjedstva: Bivši trener Dinama kandidat za klupu Slovenije

Atena: Utakmica AEK i Dinamo u 3. pretkolu UEFA Lige prvaka
Marko Lukunic/PIXSELL
VL
Autor
Karlo Koret
18.12.2025.
u 17:37

Ako gledamo paletu mogućnosti, ne smijemo isključiti da slovensku reprezentaciju vodi strani stručnjak. No, naši su limiti, što se tiče financija, ograničeni

Nogometaši Slovenije nisu se uspjeli plasirati na Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku sljedećeg ljeta, a izbornik Matjaž Kek za to je platio svojim poslom. Slovenci su završili treći u kvalifikacijskoj skupini B s četiri boda, čak sedam manje od drugoplasiranog Kosova nakon čega je bivši trener Rijeke smijenjen.

Još nije objavljeno tko će ga naslijediti na klupi Zmajčeka, a predsjednik tamođnjeg nogometnog Saveza Radenko Mijatović već je odbio neka strana imena poput Victora Sancheza i Alberta Riere. Ipak, istaknuo je kako nije isključeno da na izborničku klupu sjedne strani stručnjak, a posljednjih dana kao jedan od kandidata profilirao se hrvatski stručnjak Igor Biščan tvrde slovenski mediji.

Šok za Gvardiola i Kovačića: Manchester City će biti izbačen iz Premier lige?

- Ako gledamo paletu mogućnosti, ne smijemo isključiti da slovensku reprezentaciju vodi strani stručnjak. No, naši su limiti, što se tiče financija, ograničeni. Izbor mogućnosti nije tako velik. Logično, nećemo žuriti samo zato što imamo vremena. Natjecanja će sada završiti, provjerit ćemo moguće kandidate i, kada utvrdimo tko je prikladan te s njim pronađemo zajednički jezik, odlučit ćemo i obavijestiti vas. Trenutno još nemamo ništa što bi bilo zanimljivo za vas - rekao je Mijatović, prenosi Sportklub.

On je već radio u Sloveniji kada je s ljubljanskom Olimpijom osvojio dvostruku krunu u sezoni 2017./18., no otišao je nakon samo jedne sezone zbog neslaganja s čelnicima kluba. Trenutno je bez posla, a u karijeri je osim Olimpije vodio i Rudeš, Dinamo, Rijeku, hrvatsku U-21 reprezentaciju, Al-Shabab i Al-Ahli.
Ključne riječi
igor biščan slovenska nogometna reprezentacija

Komentara 1

Pogledaj Sve
ZO
Zonasumraka4
18:11 18.12.2025.

Bolje bi bilo da netko zamijeni fufljavca, jer inače opet titula pa pa...

