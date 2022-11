Pobjegao na traktoru iz Knina, a sada spominje Oluju: 'Nije pritisak SP nego kad sam bježao od rata'

Reprezentacija Australije teško je stradala u prvom kolu grupne faze od svjetskih prvaka Francuza s 4:1.

Australska selekcija ima dosta igrača čiji su korijeni s ovih prostora, a upravo je Miloš Degenek rođen rođen 1994. godine u Kninu te ima srpsko podrijetlo.

Defenzivac Columbus Crewa se nasmijao na novinarsko pitanje o tome osjeća li pritisak nakon poraza od tricolora.

- Mislite da je ovo pritisak? Ne, ovo nije pritisak. Pritisak je kada sam kao beba bježao od rata, pritisak je kada sam sa šest godina bio usred novog rata. To je pritisak. Mislite da je ovo pritisak? Ne, ovo nije pritisak. Pritisak je kada sam kao beba bježao od rata, pritisak je kada sam sa šest godina bio usred novog rata. To je pritisak - izjavio je Degenek.

The @Socceroos 𝒔𝒉𝒐𝒖𝒍𝒅 be feeling the pressure.



After a hefty loss to France, Tunisia awaits. A team with "phenomenal desire... heart and passion."



Miloš Degenek: "You think it's pressure... 𝐭𝐡𝐚𝐭'𝐬 𝐧𝐨𝐭 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐬𝐮𝐫𝐞." 🧵 pic.twitter.com/0jtWqUynxW