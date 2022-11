Piksi usporedio Srbiju i vatrene iz 1998 godine.: Hrvati i mi? Hrabrost! Ima i malo znanja'

Srpska nogometna reprezentacija večeras od 20 sati ima prvi nastup na katarskom Mundijalu, protivnik će biti moćni Brazil koji je jedan od favorita SP-a.

Jedan zanimljiv podatak, na pobjedu protiv Brazilaca Srbi čekaju čak 88 godina. Izbornik Dragan Stojković jasno je poručio da se Srbija ne boji nikoga te da je moguće srušiti Brazil.

- Učinit ćemo sve da Srbija bude ponosna, u to nema sumnje. Ako netko bude bolji... Pokušat ćemo biti bolji u idućoj utakmici. Bit će to lijepa utakmica, neću o Brazilu, znamo kakvu momčad imaju. Nećemo se lako predati, učinit ćemo sve da im otežamo i spriječimo ih da nas savladaju - izjavio je Piksi i nastavio:

- Očekujem dobru Srbiju, koja će biti hrabra i ostvariti dobar rezultat. Brazil je sjajna momčad, jedna od najboljih na svijetu, imaju zlatnu generaciju. Bit će to teška utakmica, pokušat ćemo biti dobar suparnik s taktičkim i tehničkim kvalitetama. Počinjemo s 0:0, Brazil ima šansu za pobjedu, ali i Srbija ima šansu za pobjedu. Ne bojimo se nikoga na ovom svijetu.

Na pitanje o usporedbi srpske reprezentacije s onom hrvatskom generacijom koja je oduševila svijet u Francuskoj 1998. godine, rekao je:

- Hrvati i mi. Hrabrost... Ima i malo znanja. Nije bitna samo hrabrost, treba znati gurati loptu. Ova generacija igrača se nema čega bojati. Ovo je igra deset na deset, ako ne dobiješ crveni karton. Danas nitko nema krila za let, jedna lopta, jedno bacanje. S tim mentalitetom moći će puno, bitna je volja, želja, nogometno umijeće. Inteligencija čini razliku. Želimo igrati takav nogomet, hrabro, poštovati protivnika, ali i poštovati sebe. Ovo je najvažnije. Nisam pod stresom, ponosan sam što sam svoju malu Srbiju doveo u Katar. Veseli me što smo među 32 reprezentacije na svijetu, velika je to stvar. Nije važan samo Brazil, važni su i Kamerun i Švicarska. - zaključio je Stojković na pressici.

