UŽIVO: A sada spektakl ili debakl? Srbija samouvjereno juriša na pobjedu protiv moćnog Brazila (0:0)

SASTAVI

Budući da nas još malo dijeli do utakmice, krenimo sa sastavima. Utakmicu s klupe počinje Dušan Vlahović. Aleksandar Mitrović je u početnih 11. To je veliko iznenađenje. Uz to, Kostić je na klupi, a na njegovo mjesto došao je Mladenović. Srbija: Milinković-Savić, Milenković, Pavlović, Veljković, Mladenović, Gudelj, Milinković-Savić, Lukić, Živković, Mitrović. Trener: Dragan Stojković Piksi Brazil: Alisson - Danilo, Macrinjos, Thiago Silva, Alex Sandro - Casemiro, Paketa - Rafinha, Neymar, Vinicius - Richarlison. Izbornik: Leonardo Tite Brazil - Serbia Live Score