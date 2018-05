Pletikosa: Bjelica će imati problema s Dinamovim igračima

Dinamo s novim trenerom prekinuo niz od četiri utakmice bez pobjede i sa slavljem od 3:1 nad Interom proslavio naslov prvaka. Je li naslov prvaka zaslužen?

- Kolega Joško je jako puno govorio o tome je li Dinamova titula zaslužena, ja ću im samo čestitati, tako nalaže red. Mene smetaju tolike smjene trenera u Maksimiru. Zbog toga će velike probleme imati Bjelica jer će se igrači osjećati snažni, jer njih se najmanje krivi za loše rezultate - rekao je Stipe Pletikosa u HRT-ovoj emisiji Stadion, a zatim je prokomentirao igrački kadar novog prvaka Hrvatske.

- Imaju puno problema, pogotovo na bokovima. Trebat će nove investicije, posebno nakon odlaska Sose. Najmanje je problema u napadu, ali treba vidjeti što će biti sa Soudanijem. Spominje se dolazak Šunjića i Lovre Majera koji je otkriće HNL-a, ako on dođe u Dinamo napravit će razliku - rekao je Pletikosa pa istaknuo koliko je bitno da Dinamo sasluša želje trenera Bjelice.

- Za razvijanje je ključno da uprava stane iza trenera. To je napravila Rijeka koja potpuno stoji iza Rijeke, pa i Osijek je stao iza Zekića nakon negativnog niza. To je pravi put koji bi svi trebali slijediti.

Pletikosa je još jednom istaknuo negativno ozračje oko zagrebačkog kluba.

- Atmosfera oko Dinama nije prava, uz slobodan ulazak i uz nagrade na proslavu naslova je došlo manje od osam tisuća ljudi. To nije atmosfera uz koju sam ja odrastao i koja je meni pomogla da napravim iskorak u karijeri - kaže bivši vratar.

Rijeka je prvenstvo završila na drugom mjestu.

- Rijeku je u prvom dijelu sezone opteretio nastup u Europi, ali oni su ove sezone zabili najviše, a primili najmanje i to dokazuje da oni idu prema pravom putu. Ja Keka ne bih pustio iz Rijeke. Ambicija još u klubu postoji iako igrači stalno dolaze i odlaze, i Kek se s tim pomirio pa nastavlja stalno raditi na stvaranju nove, jače Rijeke.

Hajduk je u derbiju s Rijekom ostao bez drugog mjesta pa je sezonu ponovno završio kao treća momčad prvenstva.

- Hajduk igra loše, narušena je atmosfera odlaskom Kosa i Branca, ali po meni se to ne može opravdati. Pa i da se radi o onom prvom stanju šoka, oni su profesionalci koji su predobro plaćeni i za hrvatske i za europske okvire i to je moralo proći. Igrači moraju pokazati barem mrvicu osjećaja za sve ljude one koji čekaju cijelu noć za kartu u Vinkovcima i hrabro odigrati u finalu - smatra Stipe Pletikosa.

- Kopić ih mora motivirati. On je dobio jednogodišnji ugovor, a to je jako kratko, u tom periodu je teško napraviti nešto u svlačionici koja je podijeljena upravo zbog ugovora. Dečki poput Letice igraju za nekoliko tisuća eura, a imamo pojedince koji imaju ugovore po nekoliko desetaka tisuća mjesečno - rekao je Pletikosa pa istaknuo kako je pred Hajdukom krvav posao u ljetnom prijelaznom roku.

- Jako puno posla je pred Kopićem i upravom. Osvajanjem Kupa bi mogli napraviti odskok za sljedeću sezonu.

Dinamo i Hajduk u srijedu igraju posljednju utakmicu sezone, bore se za Rabuzinovo sunce.

- Dinamo je individualno puno jači, Hajduk to može kompenzirati sa željom, motivom, taktikom... Kopić bi trebao sačekati Dinamo na svojoj polovici, a onda iskoristiti brza krila. Dinamo ima problema s povratkom u obranu i tu je prilika Hajduka. Naši suci znaju sjeckati igru suđenjem svakog faula, a to nije dobro. Vidjet ćemo kakav će biti kriterij - smatra Pletikosa i za kraj dodaje:

- Rudeš je mali prvak ove sezone. Izmame mi osmijeh na lice. Nakon jeseni su bili zadnji, ali su igrali jako dobro, a sada na proljeće su to sve naplatili - zaključio je Pletikosa.