Bivši igrač Hajduka donedavno je bio otpisan, a sada ga trener hvali: 'Možda je i najbolji igrač kojeg imamo'

Nogometaši Lazija sinoć su izbacili Milan iz Coppa Italije. Slavili su na svom Olimpicu s 1:0 golom Mattije Zaccagnija u 80. minuti i tako im uzvratili za prvenstveni poraz prošlog vikenda. Ponovno je cijelu utakmicu za Lazio odigrao hrvatski nogometaš Toma Bašić te bio jedan od najbolje ocjenjenih igrača rimskog sastava.

Pun hvale za svoju momčad, a posebno za Bašića, nakon utakmice bio je trener Lazija Maurizio Sarri.

- Bilo nam je drago što je više od 40.000 ljudi došlo na Olimpico i stvorilo žestoku buku. Bilo je to ugodno za dečke, jer su bili posramljeni na kraju posljednje domaće utakmice, čak i poniženi. Trebalo im je ovo - započeo je Sarri pa se osvrnuo na bivšeg veznjaka Hajduka i Bordeauxa.

- Istina je, stigao je s velikim očekivanjima, ali dijelom našom krivnjom, a dijelom njegovom, nekako je zalutao. Nisam dvojio oko njega, a on nam uzvraća dobrim izvedbama. Što se tiče kretanja, on je možda i najbolji igrač kojeg imamo - rekao je.

Bašić je cijelu prošlu sezonu proveo na tribinama i bio blizu odlaska, ali ove sezone upisao je već deset nastupa te zabio jedan pogodak i dodao dvije asistencije. Sada se etablirao kao vrlo važan član udarne postave kluba čiji je član od 2021. i za koji je dosad upisao 80 nastupa.