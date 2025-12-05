Vučić: Hrvati su mislili da postaju dominantna sila od Triglava pa do Istanbula, ali Srbija se diže kao feniks iz pepela

Aleksandar Vučić u televizijskom gostovanju ponovno se dotaknuo odnosa Srbije i Hrvatske. Komentirao je navodne izjave iz Zagreba o tome kako će Hrvatska "zadati jak, strašan udarac Srbiji", odnosno da će joj blokirati ulazak u EU, piše Tanjug. "Oni su mislili da onog trenutka kada su ušli u EU i NATO i kada su u Srbiji na vlasti bili oni koji se nisu odnosili, da kažem, domaćinski prema svojoj zemlji, da je sve gotovo i da oni postaju dominantna sila od Triglava pa do Istanbula na različite načine, a svakako na prostoru do Bugarske i Grčke", rekao je Vučić.

"Budući da se Srbija podignula, budući da se Srbija, doslovno kao feniks iz pepela, probudila i postala snažnija, oni žele sputati snagu Srbije. I tu nema velike filozofije", zaključio je Vučić. Govorio je i o otvaranju Klastera 3 u okviru pregovora Srbije o pristupanju u EU. Riječ je o skupu od osam pregovaračkih poglavlja, koja se odnose na medije, socijalne politike i zapošljavanje, poduzetništvo i industriju, obrazovanje i kulture te carinsku uniju.

Vučić je istaknuo da nije optimističan iz 'milijun razloga', ali da je pametnije da se ne izjašnjava."Radili smo sve, trudili smo se, borili smo se. Bit će dobra vijest, bit će lijepa vijest ukoliko se to dogodi. Bio bih najsretniji da se to dogodi. A kada bude odluka da nije otvoren klaster, onda bolje da vam govori Ana Brnabić zašto se to nije dogodilo", izjavio je predsjednik Srbije.