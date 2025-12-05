Bivši igrač Barcelone i Cityja želi razbiti mit o Guardioli: 'Tretirao me poput psa'

Yaya Toure legendarni je bivši nogometaš iz Obale Bjelokosti koji je najpoznatiji po vremenu provedenom u Manchester Cityju i Barceloni, a u oba ta kluba surađivao je sa španjolskim stručnjakom Pepom Guardiolom. Mnogi Pepovi bivši igrači imaju samo riječi hvale, Toure nije jedan od takvih. Tvrdi kako mu je Guardiola uništio zadnju godinu u Manchesteru i tretirao ga kao psa.

- Prva godina pod Guardiolom bila je nevjerojatna. Osvojili smo sve. On me često igrao kao centralnog braniča da napravi mjesta za Busquetsa u veznom redu. Nismo imali nikakvih problema - započeo je Toure.

U drugoj sezoni pod Guardiolinim vodstvom, Toure je jedva igrao te je u samo devet navrata bio starter. Ipak, odlično je predstavljao svoju zemlju na Svjetskom prvenstvu u Južnoj Africi 2010. nakon čega je uslijedio Guardiolin poziv:

- Tada me Guardiola nazvao i rekao: ‘Moraš se vratiti, važno je.‘ Moja žena je rekla: ‘Želiš li slušati ove gluposti? Tretirao te je kao smeće, a sada želi da ostaneš i ti odmah želiš ostati? Idemo u Manchester!‘ Trener me nije koristio cijelu godinu, ali na kraju me želi zadržati u Barceloni kada sam zablistao na Svjetskom prvenstvu 2010. u Južnoj Africi. Moja žena je uvijek govorila o njemu: ‘Vrag, on nije čovjek, on je zao.‘ Smatra ga negativnom osobom - dodao je Toure.

Toure je 2010. prešao u Manchester City gdje je tijekom sljedećih osam godina postao klupska legenda i jedan od najboljih igrača koji su uopće nosili dres 'Građana'. Problem je nastao 2016. kada je Guardiola stigao u Manchester i ponovno posjeo Tourea na klupu.

- Želim razbiti Guardiolin mit. Imam osjećaj da je učinio sve što je mogao da mi uništi posljednju sezonu u Manchester Cityju. Pokušao sam shvatiti zašto sam tako malo igrao. Čak sam tiho pitao kondicijske trenere o mojoj statistici. Kad sam shvatio da je jednako dobra, ili bolja od statistike mlađih igrača koji su igrali, i na treninzima i na utakmicama, shvatio sam da nije riječ o fizičkom problemu - završio je Toure.