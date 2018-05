Borna Sosa zna njemački, a s trenerom može razgovarati i na turskom

Trčao je s igračima Dinama po travnjaku, nosio majicu “Prvaci 2018.” i veselio se naslovu prvaka koji je nakon pobjede plavih nad Interom (3:1) proslavljen u Maksimiru.

No, u toj utakmici nije igrao zbog ozljede, gledao je plave s tribina na kojima je bilo dosta ljudi, svakako više od očekivanja.

– Sve je bilo dosta emotivno, a pogotovu meni jer ovo mi je posljednji izlazak na ovom stadionu. Možda bude kasnije, ali sigurno posljednji za sljedećih nekoliko godina. Lijepo je bilo na toj posljednjoj utakmici, a meni je svakako žao što nisam igrao, želio sam odigrati bar još jednu utakmicu – rekao je Borna Sosa koji se seli u Njemačku, potpisao je i službeno je predstavljen u Stuttgartu.

Neće ga biti u Vinkovcima

Šteta je što Borna Sosa neće odigrati svoju oproštajnu utakmicu za Dinamo, nije ga bilo u srazu s Interom na kraju prvenstva, a očito je da ga neće biti ni u srijedu u finalu kupa.

– Benković i Gojak mogli bi se vratiti u konkurenciju, ali ne i Sosa, on nije uopće trenirao – kazao je trener Nenad Bjelica, a i sam je Sosa potvrdio:

– Nažalost, zbog ozljede ne vjerujem da ću moći i žao mi je.

Što može Dinamo u finalu protiv Hajduka?

– Dinamo protiv Hajduka može uvijek i jedino pobijediti.

I onda se okrenuo onome što je pred njim.

– S obzirom na to da se sve već “odigralo”, u glavi se već spreman, znam što me tamo čeka, kakva je to liga, kakav je klub Stuttgart. Prvo, nije lako igrati pred 60.000 ljudi, treba se prilagoditi na drukčiju ligu.

Josip Brekalo proveo je dio sezone u Stuttgartu, je li vam dao kakve savjete?

– Naravno, pa Josip mi je najbolji prijatelj, čujemo se svaki dan. Veseli me što mu je sjajno krenulo u Wolfsburgu, nadam se da će ostati u Bundesligi.

Nakon velikog potpisa za Stuttgart, Sosino se ime našlo na popisu izbornika Zlatka Dalića, barem onom širem.

– Za nešto takvo nemam riječi, nema veće časti nego dobiti poziv u A reprezentaciju, nema sretnijeg od mene – kazao je Sosa.

Hiperaktivni klinac

Hoće li se naći na konačnom popisu za Rusiju, tek ćemo vidjeti, no u 40 utakmica koliko je odigrao za Dinamo pokazao je golem potencijal i Dinamo će jako nedostajati. Kad je potpisao za Stuttgart, Nijemci su ga nahvalili, a sigurni smo da će im se još više svidjeti kad čuju da zna njemački.

– Naravno da znam, s njemačkim nemam problema – kaže Borna.

Govori Sosa još nekoliko jezika, a trener Stuttgarta Tayfun Korkut s njim sigurno neće imati komunikacijskih problema. Jer, Borna govori i turski.

– Nisam puno gledao nogomet, pogledam kakav derbi, ili Barcelonu, ali više sam volio filmove i serije. Tako sam gledao i turske sapunice i naučio turski, jako volim taj jezik, mogu govoriti, tečno prevoditi – rekao je nedavno ovaj mladić koji je i kao klinac bio prilično neobičan.

Bio je hiperaktivan, testove je znao pisati stojećki zbog uzbuđenosti, volio je matematiku i fiziku, ima neobičan dar da na brzinu izbroji koliko slova ima u rečenici... No, ono najvažnije, odličan je lijevi bek.

