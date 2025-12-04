Naši Portali
DERBI KLINACA I DICE

Iskustvo se Dinamu i Hajduku prošle sezone nije isplatilo

Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 7. kolu SuperSport HNL-a
Ivo Cagalj/PIXSELL
Autor
Edi Džindo
04.12.2025.
07:00

Subotnji okršaj velikana hrvatskog nogometa u Maksimiru proći će u znaku neuobičajeno mladih početnih postava Dinama i Hajduka

Kad god se u profesionalnom nogometu problematizira bilo kakva tema koja uključuje dob igrača, uvijek povlači brojne rasprave ili reakcije. Jedni će reći da je iskustvo važnije od gladi koje posjeduju mlađi igrači, drugi će kazati baš obrnuto, dok će treći tvrditi da nije bitno koliko tko ima godina nego koliko kvalitete posjeduje. Rasprava je to koja je prisutna otkako je nogometa, ali ima i veliku važnost uoči najvećeg hrvatskog derbija, ligaške utakmice Dinama i Hajduka koja je na rasporedu u subotu od 15 sati.

Protekle su sezone i Dinamo i Hajduk obarali svoje rekorde najstarijih početnih postava u povijesti kluba. Prosjek Dinamove početne postave u studenom prošle godine protiv Rijeke bio je 29,1 godina, pod palicom Nenada Bjelice, dok je Hajduk u kolovozu, na početku prošle sezone pod Gennarom Gattusom istrčao u početnoj postavi staroj prosječno 29,5 godina protiv Slaven Belupa. Ukupno gledano, kad je u pitanju cijela sezona, bili su to najstariji rosteri u povijesti i Dinama i Hajduka. A ako bismo samo površinski donosili zaključke, ispostavlja se da kadriranje s iskustvom i nije bilo uspješno, budući da je naslov i jednima i drugima ispred nosa uzela znatno mlađa Rijeka.

