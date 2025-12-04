Jedna momčad je veliki favorit: Evo kako kladionice vide derbi Dinama i Hajduka

Dinamo i Hajduk ove će subote na Maksimiru odigrat će drugi ovosezonski veliki derbi hrvatskog nogometa. Prva i druga momčad sučelit će se u 16. kolu HNL-a i odlučiti o jesenskom prvaku Hrvatske. Utakmica počinje u 15 sati u subotu, a u izravnom prijenosu može ju se gledati na MAXSportu, HTV2, HDTV-u i MaxTv-u.

U prvom derbiju na Poljudu u sedmom kolu, Dinamo je slavio s 2:0 golovima Arbera Hoxhe i Monsefa Bakrara. Velike rivale na prvenstvenoj ljestvici razdvaja samo bod, a Dinamo je tek u prošlom kolu preskočio Hajduk na prvom mjestu zahvaljujući pobjedi nad Goricom, dok je Hajduk remizirao s Varaždinom.

Ove sezone zaista je teško razdvojiti Bijele i Plave i čini se kako su im momčadi podjednake, a ove sezone pokazali su slične oscilacije, mane i vrline. Ipak, po kladionicama jedna momčad je ogromni favorit u ovoj utakmici.

Dok je Hajduk bio vodeća momčad u prvenstvu s četiri boda prednosti pred Dinamom, plavi su bili favoriti za osvajanje prvenstva po kladionicama, a što se ove utakmice tiče Dinamo je ogroman na favorit. Koeficijent na pobjedu domaće momčadi iznosi samo 1.65, dok je na pobjedu Hajduka koeficijent čak 4.90. Koeficijent na neriješen rezultat iznosi 3.80, a treba dodati kako Dinamo nije Hajduk na Maksimiru svladao još od veljače 2023.