Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 74
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Vrijeme je darivanja, a mi imamo posebnu akciju: Uz Premium i Premium+ e-paper dobivate VOYO na dva mjeseca!
Poslušaj
Prijavi grešku
UOČI DERBIJA

Jedna momčad je veliki favorit: Evo kako kladionice vide derbi Dinama i Hajduka

Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 7. kolu SuperSport HNL-a
Ivo Cagalj/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
04.12.2025.
u 10:22

Treba dodati kako Dinamo nije Hajduk na Maksimiru svladao još od veljače 2023.

Dinamo i Hajduk ove će subote na Maksimiru odigrat će drugi ovosezonski veliki derbi hrvatskog nogometa. Prva i druga momčad sučelit će se u 16. kolu HNL-a i odlučiti o jesenskom prvaku Hrvatske. Utakmica počinje u 15 sati u subotu, a u izravnom prijenosu može ju se gledati na MAXSportu, HTV2, HDTV-u i MaxTv-u.

U prvom derbiju na Poljudu u sedmom kolu, Dinamo je slavio s 2:0 golovima Arbera Hoxhe i Monsefa Bakrara. Velike rivale na prvenstvenoj ljestvici razdvaja samo bod, a Dinamo je tek u prošlom kolu preskočio Hajduk na prvom mjestu zahvaljujući pobjedi nad Goricom, dok je Hajduk remizirao s Varaždinom.

Bakljada na sprovodu Sanjina Španovića

Ove sezone zaista je teško razdvojiti Bijele i Plave i čini se kako su im momčadi podjednake, a ove sezone pokazali su slične oscilacije, mane i vrline. Ipak, po kladionicama jedna momčad je ogromni favorit u ovoj utakmici.

Dok je Hajduk bio vodeća momčad u prvenstvu s četiri boda prednosti pred Dinamom, plavi su bili favoriti za osvajanje prvenstva po kladionicama, a što se ove utakmice tiče Dinamo je ogroman na favorit. Koeficijent na pobjedu domaće momčadi iznosi samo 1.65, dok je na pobjedu Hajduka koeficijent čak 4.90. Koeficijent na neriješen rezultat iznosi 3.80, a treba dodati kako Dinamo nije Hajduk na Maksimiru svladao još od veljače 2023.
Ključne riječi
kladionice Hajduk Dinamo

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar Točka na i
Točka na i
10:58 04.12.2025.

Što kažu kvote za penal ili crveni za hajduk? ima li toga uopće u ponudi?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja