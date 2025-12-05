Što se događa sa skupo plaćenim pojačanjem Dinama? 'Treba ga čekati, proradit će!'

Dinamov sastav za derbi nikoga ne bi trebao iznenaditi: na vratima Filipović, u zadnjoj liniji Mikić, Dominguez, McKenna i Perez-Vinlöf, u vezi Mišić, Bennacer i Zajc, te u napadu Bakrar, Beljo i Hoxha. To je Dinamov sastav s čak sedam stranaca i četiri domaća igrača. Kada bismo se trebali kladiti na to tko će ući u igru, nekako se čini kako bi najniži koeficijenti bili na Godu i Ljubičića, nešto veći na Soldu, Topića i Varelu, a još veći na primjerice Kulenovića. Otkad se požalio na svoju minutažu u Dinamu, Španjolac Gonzalo Villar – prošloga ljeta najavljen kao megapojačanje – u posljednje tri utakmice HNL-a, protiv Istre, Varaždina i Gorice, nije dobio ni minute. Karakter je, ne smetnimo to nikad s uma, postao ključna mjerna jedinica vrijednosti igrača – i Villar očito zbog toga danas ispašta...

Za podsjetnik, Dinamo bi se eventualnom pobjedom u subotu odvojio od Hajduka na plus 4, što se posljednji put dogodilo 11. svibnja ove godine (61-57), nakon što je bilo kompletirano 34. kolo prošlog prvenstva. No Dinamo u tom trenutku nije bio lider prvenstva, nego je zaostajao jedan bod za vodećom Rijekom.

Kad je nadolazeći derbi u pitanju, najužarenije pitanje u Dinamovu taboru glasi: što se događa s Dionom Drenom Beljom, odnosno hoće li ljepuškasti, manekenski građeni centarfor od 195 centimetara i četiri milijuna eura napokon (opet) proraditi? U tom smislu, osvrnimo se na pet posljednjih Dinamovih nastupa u HNL-u: u njima su plavi postigli osam pogodaka, od toga Bakrar i Hoxha po tri, a po jedan Dominguez i Soldo.

Tako se Alžirac Bakrar dokopao pozicije diobe mjesta prvog strijelca Dinama s devet pogodaka – ali ipak drugog s obzirom na minutažu (875), dok je prvi i dalje sad već pomalo zaboravljeni Kulenović, također s devet pogodaka, ali u samo 713 minuta provedenih na travnjaku. Najskuplji i najrazvikaniji Beljo je, dakle, tek treći s osam pogodaka na kontu u 1135 minuta. Odnosno, D. D. B. nije postigao pogodak u prvenstvu još od 5. listopada, kada je bio strijelac protiv Lokomotive. U minutama je to – računajući HNL i Europu – sad već 363 minute bez pogotka. Pogodak Karlovcu u Kupu nebitan je za ovu priču.

Turci tvrde da Livaković u siječnju napušta Španjolsku: Nikad bliže povratku u Dinamo Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Ivan Krstanović (42) bio je nekada Dinamov napadač, također suočen s golgeterskim apstinencijama. U tom smislu, kaže kako ima razumijevanja za Beljinu trenutačnu situaciju u Dinamu.

– Sasvim je normalno da napadač povremeno dospije u krizu. Beljo je sigurno kvalitetan napadač, koji je zavrijedio da ga se pričeka da ponovno počne zabijati. Samo jedan gol donijet će mu veliko olakšanje – kaže Krstanović i nastavlja:

– Znam po sebi; kad te ne ide – ne ide, ne možeš glavom kroz zid. A onda moraš imati mentalne snage, samopouzdanja, strpljenja. Nije dobro za napadača ako je "slabiji" u glavi i ako se teže nosi s medijskim napisima, tipa "Beljo ovakav, Beljo onakav". Smatram ga kvalitetnim i vjerujem da će proraditi. Ne mogu se staviti u poziciju Dinamova trenera, koji najbolje zna u kakvom su mu stanju napadači jer ih svaki dan vidi na treninzima, ali ja bih Belju stavio u prvih 11 i čekao ga.

Je li u Dinamu specifičan pritisak na napadače, s obzirom na povijesne ličnosti po kojima je klub bio prepoznatljiv; Vlaović, Cvitanović, Viduka, Šokota, Eduardo...?

– Da, Dinamo teško može trpjeti napadača koji ne zabije gol nekoliko utakmica u nizu. U moje vrijeme, ne zabiješ li jednu, dvije utakmice, nisi išao na klupu, nego na tribinu! Kad smo već kod Dinamovih napadača, Kulenović također zaslužuje šansu. Možda Kulenović nije izraziti gol-igrač, ali grize, jako se trudi, radi takav pritisak na stopere da ne mogu glave dignuti. I on je kvalitetan, a opet, vraćamo se na početak priče – napadača drže isključivo golovi.

Kakva su očekivanja od derbija?

– Dinamo će se dizati. Zapravo je već počeo, iako je već bio upaljen crveni alarm nakon četiri poraza u HNL-u. U moje vrijeme panika se dizala već ako odigraš neodlučeno u ligi, a kamoli kada izgubiš. Međutim, imam razumijevanja i za oscilacije, budući da je momčad posve nova i treba joj vremena za uigravanje. Vjerujem da će Dinamo sada iz utakmice u utakmicu biti bolji. Među ostalim i zbog tih očekivanja u subotu ću biti na derbiju – dodao je Ivan Krstanović.

Na kraju još jedan statistički dodatak: D. D. Beljo u prošloj je sezoni u bečkom Rapidu postigao ukupno 19 pogodaka u svim natjecanjima, te imao pet asistencija. Sandro Kulenović u istoj je sezoni postigao 22 gola za Dinamo. Prije njega "20 plus" golova u tri je sezone zaredom, od 2020. do 2022., imao Mislav Oršić.