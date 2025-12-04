Naši Portali
BREAKING
POZNATI ARBITRI

HNS odredio suce za sljedeće kolo: Evo kome je pripao derbi na Maksimiru

Osijek: SuperSport HNL, 12. kolo, NK Osijek - NK Varaždin
David Jerkovic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
04.12.2025.
u 15:18

Subota nam još donosi susret Rijeke i Vukovara na Rujevici, a pravdu će na njemu dijeliti Ivan Vukančić iz Benkovca

HNS je na svojoj službenoj stranici objavio raspored sudaca za sljedeće, 16. kolo, domaćeg prvenstva. Najviše pažnje u ovome kolu pripast će najvećem hrvatskom derbiju u kojem će se u subotu od 15 sati na Maksimiru sučeliti Dinamo i Hajduk, prva i druga momčad prvenstvene ljestvice koje dijeli samo jedan bod.

No, krenimo redom. Kolo će u petak otvoriti Slaven Belupo i Gorica utakmicom u Koprivnici od 18 sati. Glavni sudac te utakmice bit će Zdenko Lovrić iz Đakova.

Turci tvrde da Livaković u siječnju napušta Španjolsku: Nikad bliže povratku u Dinamo

Subotnji dan otvaraju Dinamo i Hajduk, a tu će utakmicu voditi Patrik Kolarić iz Čakovca. Pomagat će mu Bojan Zobenica iz Velike Gorice te Marjan Tomas iz Vladislavaca. Četvrti sudac bit će Patrik Pavlešić iz Duge Rese, a u VAR sobi sjedit će Ivan Bebek (glavni VAR sudac) i Ivan Matić (pomoćnik VAR suca).

Subota nam još donosi susret Rijeke i Vukovara na Rujevici, a pravdu će na njemu dijeliti Ivan Vukančić iz Benkovca. Varaždin i Lokomotiva susreću se u nedjelju od 15 sati, a sudit će im Mateo Erceg iz Benkovca. Kolo u nedjelju od 17:30 zaključuju Osijek i Istra, a susret na Opus Areni sudit će Igor Pajač iz Svetog Ivana Zeline.
Ključne riječi
HNL sudac Hajduk Dinamo

Komentara 1

Avatar Brko
Brko
15:53 04.12.2025.

Pa što je ovo? Gdje nam je Erceg?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

