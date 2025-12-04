HNS odredio suce za sljedeće kolo: Evo kome je pripao derbi na Maksimiru

HNS je na svojoj službenoj stranici objavio raspored sudaca za sljedeće, 16. kolo, domaćeg prvenstva. Najviše pažnje u ovome kolu pripast će najvećem hrvatskom derbiju u kojem će se u subotu od 15 sati na Maksimiru sučeliti Dinamo i Hajduk, prva i druga momčad prvenstvene ljestvice koje dijeli samo jedan bod.

No, krenimo redom. Kolo će u petak otvoriti Slaven Belupo i Gorica utakmicom u Koprivnici od 18 sati. Glavni sudac te utakmice bit će Zdenko Lovrić iz Đakova.

Subotnji dan otvaraju Dinamo i Hajduk, a tu će utakmicu voditi Patrik Kolarić iz Čakovca. Pomagat će mu Bojan Zobenica iz Velike Gorice te Marjan Tomas iz Vladislavaca. Četvrti sudac bit će Patrik Pavlešić iz Duge Rese, a u VAR sobi sjedit će Ivan Bebek (glavni VAR sudac) i Ivan Matić (pomoćnik VAR suca).

Subota nam još donosi susret Rijeke i Vukovara na Rujevici, a pravdu će na njemu dijeliti Ivan Vukančić iz Benkovca. Varaždin i Lokomotiva susreću se u nedjelju od 15 sati, a sudit će im Mateo Erceg iz Benkovca. Kolo u nedjelju od 17:30 zaključuju Osijek i Istra, a susret na Opus Areni sudit će Igor Pajač iz Svetog Ivana Zeline.