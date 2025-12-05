Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 92
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Vrijeme je darivanja, a mi imamo posebnu akciju: Uz Premium i Premium+ e-paper dobivate VOYO na dva mjeseca!
Poslušaj
Prijavi grešku
SP 2026.

U 18 kreće spektakl iz SAD-a, evo gdje gledati ždrijeb i tko sve prijeti Hrvatskoj

FIFA 2026 World Cup Draw Welcome Reception
Foto: JEENAH MOON/REUTERS
1/4
Autor
Karlo Ledinski
05.12.2025.
u 11:03

Ždrijeb za Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. održat će se danas u Kennedy Centru u Washingtonu. Ceremonija počinje u 12 sati po lokalnom vremenu, što je 18 sati po našem vremenu (CET).

Prijenos ždrijeba bit će dostupan diljem svijeta na platformi FIFA+ i službenoj stranici Fife i youtube Fifa kanalu, kao i na HTV-u 2. Tekstualni prijenos moći ćete pratiti na vecernji.hr.

Ovo će biti prvo Svjetsko prvenstvo na kojem će nastupati 48 reprezentacija, čak 16 više nego na posljednjem Mundijalu. To znači da će se ukupan broj utakmica povećati sa 64 na 104 susreta. Prvenstvo traje od 11. lipnja do 19. srpnja, što će ga učiniti i najdužim ikada.

Reprezentacije će biti podijeljene u 12 skupina po četiri momčadi. Prolaz u šesnaestinu finala, novu nokaut-rundu, ostvarit će po dvije najbolje ekipe iz svake skupine te osam od 12 trećeplasiranih reprezentacija.

Amerikanci spremaju spektakl: Evo tko će sve prisustvovati ždrijebu

Hrvatska nogometna reprezentacija smještena je u drugu jakosnu skupinu. To znači da u grupnoj fazi sigurno neće igrati protiv jakih reprezentacija iz istog pota, kao što su Maroko, Kolumbija, Urugvaj, Švicarska, Japan, Senegal, Iran, Južna Koreja, Ekvador, Austrija i Australija. Ipak, iz prvog pota prijete nogometne velesile. Mogući protivnici su jedan od domaćina (SAD, Meksiko, Kanada) ili neki od titana svjetskog nogometa: Španjolska, Argentina, Francuska, Engleska, Brazil, Portugal, Nizozemska, Belgija ili Njemačka.

Iz trećeg pota prijete neugodni suparnici kao što su Norveška, Panama, Egipat, Alžir, Škotska, Paragvaj, Tunis, Obala Bjelokosti, Uzbekistan, Katar, Saudijska Arabija, Južna Afrika. Četvrti pot donosi posebnu zamku, u njemu se nalaze svi pobjednici doigravanja, neovisno o njihovom rankingu, ali i reprezentacije koje su već izborile SP, a to su Jordan, Zelenortska Republika, Gana, Curaçao, Haiti i Novi Zeland. 

Iako će u petak biti poznati sastavi svih 12 skupina, neće i na potpuni raspored utakmica. Fifa je odlučila da će točne termine, stadione i satnice početka utakmica objaviti u subotu, 6. prosinca, u odvojenoj ceremoniji koja također počinje u 18 sati po našem vremenu.
Ključne riječi
Ždrijeb SP 2026. SP 2026. hrvatska nogometna reprezentacija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja