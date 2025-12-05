U 18 kreće spektakl iz SAD-a, evo gdje gledati ždrijeb i tko sve prijeti Hrvatskoj

Prijenos ždrijeba bit će dostupan diljem svijeta na platformi FIFA+ i službenoj stranici Fife i youtube Fifa kanalu, kao i na HTV-u 2. Tekstualni prijenos moći ćete pratiti na vecernji.hr.

Ovo će biti prvo Svjetsko prvenstvo na kojem će nastupati 48 reprezentacija, čak 16 više nego na posljednjem Mundijalu. To znači da će se ukupan broj utakmica povećati sa 64 na 104 susreta. Prvenstvo traje od 11. lipnja do 19. srpnja, što će ga učiniti i najdužim ikada.

Reprezentacije će biti podijeljene u 12 skupina po četiri momčadi. Prolaz u šesnaestinu finala, novu nokaut-rundu, ostvarit će po dvije najbolje ekipe iz svake skupine te osam od 12 trećeplasiranih reprezentacija.

Amerikanci spremaju spektakl: Evo tko će sve prisustvovati ždrijebu

Hrvatska nogometna reprezentacija smještena je u drugu jakosnu skupinu. To znači da u grupnoj fazi sigurno neće igrati protiv jakih reprezentacija iz istog pota, kao što su Maroko, Kolumbija, Urugvaj, Švicarska, Japan, Senegal, Iran, Južna Koreja, Ekvador, Austrija i Australija. Ipak, iz prvog pota prijete nogometne velesile. Mogući protivnici su jedan od domaćina (SAD, Meksiko, Kanada) ili neki od titana svjetskog nogometa: Španjolska, Argentina, Francuska, Engleska, Brazil, Portugal, Nizozemska, Belgija ili Njemačka.

Iz trećeg pota prijete neugodni suparnici kao što su Norveška, Panama, Egipat, Alžir, Škotska, Paragvaj, Tunis, Obala Bjelokosti, Uzbekistan, Katar, Saudijska Arabija, Južna Afrika. Četvrti pot donosi posebnu zamku, u njemu se nalaze svi pobjednici doigravanja, neovisno o njihovom rankingu, ali i reprezentacije koje su već izborile SP, a to su Jordan, Zelenortska Republika, Gana, Curaçao, Haiti i Novi Zeland.

Iako će u petak biti poznati sastavi svih 12 skupina, neće i na potpuni raspored utakmica. Fifa je odlučila da će točne termine, stadione i satnice početka utakmica objaviti u subotu, 6. prosinca, u odvojenoj ceremoniji koja također počinje u 18 sati po našem vremenu.