Cibalia je drastično oštećena protiv Lokomotive, a borila se za ostanak

Cibalia će sljedeće sezone igrati u Drugoj HNL. U posljednjoj prvoligaškoj utakmici izgubili su protiv Lokomotive s 1:2. Kod rezultata 0:0 nije im priznat gol, a od 74. minute kola su krenula nizbrdo.

Vinkovčani su protestirali zbog odluke suca Gorana Gabrila koji je poništio Soldin pogodak. Mateo Beusan je u HRT-ovoj emisiji Stadion istaknuo da je to bila velika pogreška suca.

- Ovdje se radi o pogrešci drugog pomoćnog, ovo je već veća pogreška, pogotovo za Cibaliji jer je ovo bila borba za ostanak. To je vrlo aktivna igra, ako poslije budemo raspravljali tko je najviše oštećena, ali ovdje je Cibalia drastično oštećena - rekao je Beusan.

Cibaliji je dosuđen kazneni udarac u 78. minuti nakon što je Lovro Majer igrao rukom, nisu ga realizirali.

- Možemo reći da je ta lopta liznula ruku, ja ovo nikad ne bih sudio - dodao je Beusan.

Hajduk će u finalu kupa protiv Dinama igrati bez važnog stopera Borje Lopeza jer je isključen na utakmici protiv Rijeke. Isključen je zbog prekršaja nad Grahovcem.

- Ovo je nesmotren start, bez obzira na to što on misli da to nije. Desnom nogom je direktno išao na igrača i odluka je ispravna.

Finale kupa u Vinkovcima u srijedu sudi Mario Zebec.

- To je bio jedini izbor. Rekao sam prije par dana da će on suditi. To je najbolje rješenje u ovom trenutku - istaknuo je Beusan.

Autogol Arijana Ademija u pobjedi Dinama protiv Intera 3:1 također nije bio regularan.

- Pomoćni sudac je pogriješio. On je gledao akciju, a ne igrača koji prima loptu. To je njegova pogreška.

Za kraj je rekao tko su, po njemu, najbolji suci u Hrvatskoj.

- Jović, Modrić i Krmar su bili cijele sezone konstantni u formi. Statistike i analiza greška, imaju ih najmanje - prisnažio je Beusan.