DOJMOVI HRVATA IZ KATARA

Planirate bodriti Hrvatsku u vrućem Kataru? Očekujte spektakl, ali ponesite debele jakne

Katarci će za vrijeme natjecanja navijačima omogućiti brz transfer do svakoga stadiona; do pet njih vozit će metro (ukupne dužine 79 kilometara), a do tri bit će omogućen prijevoz šatlovima. Metro čini 110 najmodernijih vlakova, bez vozača, koji će voziti brzinom do 100 km/h.