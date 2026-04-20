Fantastične vijesti za Hrvatsku uoči početka svjetskog prvenstva! Izbornik Dalić može odahnuti

Sjajni hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol vraća se na teren sredinom ili krajem svibnja. Portal Net.hr iz izvora bliskog igraču doznaje kako njegov oporavak od ozljede teče prema planu i mogao bi biti na raspolaganju treneru Manchester Cityja Pepu Guardioli za završnicu sezone, što su sjajne vijesti.

Ukoliko sve bude u najboljem redu i ne bude nikakvih komplikacija s ozljedom, mogao bi zaigrati u posljednje dvije do tri utakmice sezone, što bi bio ogroman dobitak za Manchester City, ali i za hrvatsku nogometnu reprezentaciju te njegov nastup na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu.

Gvardiol prema izvorima trenira dva puta dnevno, ujutro i poslijepodne, kako bi se što prije vratio u punu formu. Zasad odrađuje individualne treninge u teretani pod nadzorom klupskih stručnjaka te još nije poznato kada će se priključiti punom treningu s momčadi, ali to bi se moglo dogoditi uskoro.