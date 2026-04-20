VIŠE NEMA UPITNIKA

Fantastične vijesti za Hrvatsku uoči početka svjetskog prvenstva! Izbornik Dalić može odahnuti

Utakmica kvalifikacija za Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. Crna Gora - Hrvatska
Photo: Stefan Ivanovic/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
20.04.2026.
u 18:12

Ukoliko sve bude u najboljem redu i ne bude nikakvih komplikacija s ozljedom, mogao bi zaigrati u posljednje dvije do tri utakmice sezone, što bi bio ogroman dobitak za Manchester City, ali i za hrvatsku nogometnu reprezentaciju te njegov nastup na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu

Sjajni hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol vraća se na teren sredinom ili krajem svibnja. Portal Net.hr iz izvora bliskog igraču doznaje kako njegov oporavak od ozljede teče prema planu i mogao bi biti na raspolaganju treneru Manchester Cityja Pepu Guardioli za završnicu sezone, što su sjajne vijesti.

Ukoliko sve bude u najboljem redu i ne bude nikakvih komplikacija s ozljedom, mogao bi zaigrati u posljednje dvije do tri utakmice sezone, što bi bio ogroman dobitak za Manchester City, ali i za hrvatsku nogometnu reprezentaciju te njegov nastup na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu.

Gvardiol prema izvorima trenira dva puta dnevno, ujutro i poslijepodne, kako bi se što prije vratio u punu formu. Zasad odrađuje individualne treninge u teretani pod nadzorom klupskih stručnjaka te još nije poznato kada će se priključiti punom treningu s momčadi, ali to bi se moglo dogoditi uskoro. 

SP 2026. hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni Joško Gvardiol

VATRENI REKORDER

Ovaj Hrvat s 22 godine već ima titule u čak tri države, njegova karijera izgleda pomalo nevjerojatno

Interov naslov prvaka ima i vrlo snažan hrvatski pečat, kao i onaj posljednji iz 2021. godine kada su za njega igrali Marcelo Brozović i Ivan Perišić. Naime, šestorica Interovih nogometaša imaju više od 40 nastupa u sezoni: po 41 Dimarco, Akanji i Bonny, a po 43 Esposito, Zielinski i – debitant u Seriji A Petar Sučić. Ta brojka čini ga i rekorderom po broju nastupa ove sezone među hrvatskim reprezentativcima

